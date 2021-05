As novidades e o melhor do cenário gastronômico brasiliense

Atmosfera britânica

Não é novidade que há ares maravilhosos (e londrinos) na Asa Sul no The Queen’s Place. Entretanto, é possível desfrutar do mesmo chame na QI 21 do Lago Sul, no The Green House. Além da atmosfera britânica, o local está com um cardápio sensacional, sob o comando do chef Pedro Henrique, a cozinha surpreende pelas combinações surreais, como as opções de toast (foto).

Foto – Acervo pessoal

Novidade em Águas Claras

Para quem é fã de comida mexicana, Águas Claras ganho um novo endereço para esses aficionados. Q´Chido é um novo local para desfrutar de tacos e burritos (foto) com um excelente preço.

Foto – Acervo pessoal

Melhores empanadas de Brasília

Diretamente da cozinha criativa do chef Lucas Arteaga – um dos idealizadores do Páprica – chega em Águas Claras a melhor empanada argentina (foto) de Brasília: a De Paulina. Localizada dentro da unidade de Águas Claras do Páprica, esse sabor é obrigatório para os moradores da região administrativa. Vale o paladar!

Foto – Acervo pessoal

Para quem ama chá gelado

Agora, os amantes de chá gelado podem comemorar, pois no último dia 15 de maio chegou ao Conjunto Nacional uma nova unidade da Bubble Mix Tea, marca com a proposta de oferecer chás de bolhas (bubble tea). A bebida que foi criada em Taiwan, na década de 80, já tem fãs Brasil afora. A franquia está presente em São Paulo, Rio de Janeiro e no sul do país e também tem apreciadoras na Ásia e Estados Unidos. Na inauguração, serão distribuídos 100 vouchers para degustação.

Foto – Acervo pessoal

Fermentação natural

Aos amantes da fermentação natural, um novo e-commerce que vale o tempo: A microbakery buendía, idealizada por Guilherme Couto. Para quem ama pão quentinho e de fermentação natural (foto) – perfeito para brusquetas e toasts – o trabalho do Guilherme é excepcional. Encomendas via WhatsApp: (61)98234-2442.

Foto – Acervo pessoal

O caminho do curry

Existe um pedacinho da Índia dentro de Brasília e ele fica localizado na 109 norte. Para quem vive na Asa Sul, uma nova unidade chegará em breve! Porém, se ainda quer conhecer este caminho maravilhoso para as melhores comidas e especiarias, o restaurante vai te surpreender.

Foto – Acervo pessoal

Volta triunfal

Para quem estava com saudades, o MimoBar ganhou uma nova casa no quadrado brasileiro: na 205 Norte.