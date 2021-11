Projeto especial marca 12ª participação de Larissa Dias na CASACOR

Arquiteta Larissa Dias assina espaço repleto de identidade e memórias afetivas na CASACOR

Hoje é dia de conhecer mais detalhes de um dos projetos em exibição na mostra CASACOR, o espaço batizado de ‘Minha Casa’, assinado por Larissa Dias. Pessoalmente passeei e observei cada cantinho desse que é um dos maiores ambientes do evento e tem 280m² de infinitas inspirações. A arquiteta, referência em Brasília, aposta em escolhas que definem os seus gostos, memórias e a sua história como profissional. “É uma mistura do natural com o urbano e do moderno com aconchego, que são características dos meus projetos, que gosto que sejam contemporâneos, sem perder a sensação de acolhimento que uma casa tem que transmitir e oferecer”, explica a profissional.

O ambiente evidencia espaços amplos, elementos naturais, texturas, arte, funcionalidade e criatividade. De acordo com Larissa, que comanda em Brasília escritório de arquitetura com o seu nome, “o grande diferencial é mostrar que elementos que contrastam trazem destaque e que podemos mesclar o natural com o moderno, assim como o urbano do concreto com a integração do verde, permitindo que a natureza leve aconchego e vida para o ambiente”.

Recebendo o visitante da mostra com o carinho de uma antessala delimitada por grandes brises com treliças em madeira Cumaru. Na sala, o visitante é convidado à permanência ao se deparar com escolhas que enaltecem a beleza do mobiliário brasileiro e seus grandes designers, contando um pouco da nossa história e valorizando a arte nacional. Seguindo para o jantar, uma mesa autoral criada em parceria com Marcelo Bilac. No espaço seguinte, uma adega revestida em Pedra Moledo bruta, a mesma que, no espaço seguinte, o quarto, destaca o conforto pensado para o ambiente que tem entre os seus encantos a prancheta com design e execução do Marcelo Bilac. Closet e banheiro finalizam a vista ao espaço que, além de completo, é uma inspiração para quem prioriza conforto, identidade e personalidade.

“O ambiente foi idealizado com materiais atemporais como pedra, madeira e concreto. Criamos aberturas que visam a integração do interior com exterior e trouxemos os jardins para o interior do espaço. Usamos ainda, no teto, o forro vinílico amadeirado que é um material ecológico. Já para o piso, destaque para o porcelanato com aspecto de concreto”, descreve Larissa.

A profissional exibe em seu espaço peças assinadas por Jorge Zalszupin, como a poltrona Dinamarquesa, poltrona Brasiliana, sofá 801, banco Onda, mesa de centro Pétala, mesa Andorinha, cadeira Senior, carrinho de chá JZ, banquetas de bar Dudu e penteadeira componível. Clássicos, a Poltrona Fardos do Ricardo Fasanelo, o aparador Alva da Eltel, o oratório do Dado Castello Branco, cama Tulipa do Aristeu Pires e a poltrona de balanço da Lina Bo Bardi, a primeira grande arquitetar mulher brasileira, também foram escolhas para compor a proposta.

Sempre surpreendendo com sua ousadia e criatividade, Larissa apresenta ainda bancada do lavabo esculpida no casqueiro do granito preto pesando 1,3 toneladas, pendentes de madeira do Maneco Quinderé, arandelas articuladas da Dsgnselo, escultura Sonia Ebling, da Expoarte Galeria e quadros Marcelo Solá.

Confira o espaço de Larissa Dias na CASACOR

Projeto de Larissa Dias na CASACOR. Foto: Clausem Bonifacio

