Alessandra Moussa e Marcelo Netto apresentam o espaço Fireplace, ambiente inspirador na CASACOR Brasília

Projeto de Alessandra Moussa e Marcelo Netto evidencia olhar especial aos espaços externos de suas moradas

Recentemente tive o prazer de conhecer os talentosos engenheiros que assinam o espaço Fireplace na 29ª edição da mostra na cidade. Alessandra Moussa e Marcelo Netto, mãe e filho, apresentam uma perspectiva única sobre a importância do aconchego da área externa. A dupla une a experiência de Alessandra, destaque em edições anteriores, ao frescor da estreia de Marcelo, para surpreender com uma proposta explorada em 109,20 m² de um espaço ao ar livre, que abraça e acolhe as belezas da natureza e evidencia o novo jeito de morar, receber e viver.

Contemplando com maestria o tema da mostra, que é Casa Original e o desejo de encontrar um equilíbrio entre a vida moderna e as relações essenciais à existência, os engenheiros explicam que a escolha de fazer o ambiente tendo como peça principal a árvore do cerrado, “veio em visita à CASACOR 2021, nos fez viajar de volta para casa, quando os galhos de árvores contemplavam as brincadeiras, o primeiro amor, a marca do tempo e o anúncio de cada estação chegando. A casa original é o belo formado pelos costumes de uma cultura e tudo o que nos remete memória afetiva. A casa é origem”.

Ao descrever o projeto, os profissionais destacam ainda que “com a pandemia a área externa ganhou um novo status dentro das casas. O ambiente ao ar livre se tornou um refúgio seguro de lazer para família e amigos. Esses locais ganharam novos significados e priorizaram elementos que criam uma atmosfera mais aconchegante e convidativa”.

Espaço Fireplace. Foto: Haruo Mikami

Espaço Fireplace. Foto: Haruo Mikami

Todo o espaço contempla o natural e funcional para que família e amigos desfrutem do que melhor uma área externa tem a oferecer. Com esse foco, a dupla aposta em mobiliário em corda náutica e tecido impermeável, resistente às mudanças climáticas, além de lareira fogo de chão ecológica. “O ambiente com lareira para jardins é muito mais que um local para aquecer noites frias, o espaço também funciona para vivenciar outros momentos divertidos e relaxantes como tocar violão, assar marshmallow e até tirar um cochilo”, ressaltam. Destaque ainda para cestos em corda náutica, mobiliário em tecido Quaker, luminárias com lâmpadas de LED e porcelanato cimento queimado e amadeirado no piso.

Alessandra Moussa e Marcelo Netto

Ambos engenheiros, os profissionais, além de laços sanguíneos, têm em comum a paixão pela essência de propostas exclusivas e funcionais. Alessandra Moussa é Anapolina e engenheira civil formada há 26 anos pela Universidade Estadual de Goiás.

Morando em Brasília desde 1996, local que escolheu para viver e ter os seus três filhos, ela comanda um escritório especializado em engenharia, arquitetura e soluções. Marcelo Netto, nascido em Brasília, segue os passos da mãe e é engenheiro civil formado pelo CEUB e tem em 2021 o seu début na maior mostra de Arquitetura, paisagismo e decoração da cidade, a CASACOR.