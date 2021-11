CASACOR 2021: Raphaell Cruz apresenta projeto contemporâneo com referências neoclassicistas

Designer encanta em mais uma edição da maior mostra de Brasília

Uma proposta que une a beleza de referências sofisticadas e transmite a essência de um trabalho consagrado na cidade. O Espaço Casa Blanca, assinado pelo designer de interiores Raphaell Cruz, marca mais uma participação do profissional na maior e mais esperada mostra de paisagismo, decoração e arquitetura das Américas, e reafirma a sua identidade marcada por escolhas contemporâneas, com referências neoclássicas, “exatamente o que eu já apresento aos meus clientes”, como destaca o especialista.

Com 90m² o projeto contempla harmoniosamente um hall de entrada, seguido de um grandioso living integrado com jantar e uma suíte master, tudo pensado para proporcionar “sofisticação, imponência e elegância em cada detalhe” e, para além disso, evidenciar as infinitas possibilidades de materiais e produtos selecionados a dedo e presentes em todos os ambientes.

“Talvez o ponto de partida tenha sido a inserção da madeira no ambiente. Nós temos um laminado de Pau Ferro brilhante, que é extremamente sofisticado, que traz aconchego e abraça as pessoas. Temos ainda o mobiliário contemporâneo, nobre e de muito bom gosto, que a Casa Blanca trouxe para Brasília, com acabamento premium, com metais dourados e detalhes em croco, e uma infinita possibilidade de composições. Foi muito bom poder ter toda essa disponibilidade de personalização do mobiliário”, comemora o designer.

Contemplando o tema da mostra, que neste ano é Casa Original e evoca o desejo de encontrar um equilíbrio entre a vida moderna e as relações essenciais à existência, Raphaell aposta também em uma encantadora variedade de tecidos e papéis, o que proporciona “composições de tecidos nobres, como a seda indiana e a tela artesanal; papéis de parede com pedras de quartzo, que garantem luxo ao projeto; e os tapetes com trama, que estão super em alta por serem originais e orgânicos”.

Raphaell Cruz-Espaço Casa Blanca. Foto: Edgard Cesar

Em destaque temos a inserção de materiais naturais, como o uso de quartzo nas paredes, proporcionando originalidade e singularidade ao projeto. “O uso do verde musgo, que além de estar super em alta é minha cor preferida, está presente em todo o projeto; temos também o uso de luminárias extremamente minimalistas no teto, que aliadas com as arandelas clássicas na parede deixaram o ambiente intimista, além de uma paleta voltada muito para o nude, bege e dourado”, detalha o profissional, que está em sua segunda participação no evento.

“Ao projetar o espaço eu tive como ponto de partida a ideia de um casal de clientes que valorizam materiais nobres, que gostam de receber amigos e querem impressioná-los. O conceito do ambiente é muito voltado para pessoas que apostam em ambientes luxuosos e rico em detalhes. Representam isso o Quartzo Perla Santana nas paredes da sala, a lastra Travertino Navona no piso, o papel com pedra de quartzo nas paredes do quarto e o uso do Laminado Pau Ferro nas paredes e teto”, explica.

Raphaell Cruz é designer de interiores, natural de São Luís-MA, e atua no mercado de arquitetura e interiores há mais de dez anos. Residindo em Brasília há cerca de oito anos, o profissional é referência no mercado pela originalidade de sua assinatura projetual, voltada para ambientes com essência clássica. Renomado, já fez parte do elenco de mostras importantes, como a Mainline – o profissional mais jovem a conseguir tal feito -, além da Prima Linea e da CASACOR Brasília.