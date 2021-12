Casa Inteligente CLX surpreende Brasília

Projeto Casa Inteligente CLX é o maior showroom de soluções tecnológicas residenciais ecorporativas do Centro-Oeste

Brasília recebeu no inicio do mês o maior showroom de soluções tecnológicas residenciais e corporativas do Centro-Oeste, a Casa Inteligente CLX. Localizada no Lago Sul e com projeto assinado pelo escritório MAAI Arquitetos Associados, dos sócios Arnaldo Pinho, Monica Pinto e Isabel Veiga, a empresa reforça o seu posicionamento como gigante do mercado de automação.

O novo showroom conta com mais de 1.500 m² e exibe soluções inteligentes que habitam os sonhos dos amantes de tecnologia e funcionalidade. “Preparamos um espaço com automação completa de iluminação, cortinas, áudio e vídeo, com painéis digitais, controle completo por comando de voz, sistema hi end de áudio e vídeo com as melhores marcas do mundo, painéis de LED nunca vistos em nenhum showroom, além de muitas outras soluções inovadoras”, revela Cláudio Schüller, empresário à frente da marca.

Reconhecida por sua história, a CLX Tech & Design, antiga Pro Tec, é uma empresa pioneira em Brasília, com mais de 25 anos de trabalho com as melhores marcas e tecnologias mais avançadas do mundo. A empresa também tem em seu portfólio grandes mostras de arquitetura e interiores, como edições da CASACOR Brasília, ao lado de renomados profissionais, como Denise Zuba, Leo Romano, MAAI Arquitetura e Ney Lima.









Por falar na mostra brasiliense, a marca apresenta as possibilidades e novidades do LED em dois ambientes da 29 ª edição que acontece até o dia 12 de dezembro na 904 sul. No Lounge Brasal da Liê Arquitetas, a CLX evidencia a TV VOD de LED de alta performance. Já no Altas Gastrobar do Studio Freijó, a empresa aposta em um painel de LED com telas maleáveis que encantam os visitantes.

Cláudio destaca que a CLX “é uma empresa de estilo de vida, inspirada por ideias que prometem mais conforto, conveniência, diversão e segurança para seus clientes”. Para além disso, o empresário ressalta que a marca segue “constantemente motivada a encontrar formas de viver de maneira mais inteligente, além de estar associada a profissionais altamente treinados que compartilham sua visão e paixão”.

