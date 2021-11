Thales Zago apresenta sofisticada Casa Breton na CASACOR

A Casa Breton inaugura seu primeiro espaço exclusivo na mostra CASACOR com referências afetivas de uma casa de campo

Como muitos de vocês sabem, acontece na cidade a 29ª CASACOR Brasília. Mostrei aqui na coluna alguns ambientes presentes na nova edição da mostra e hoje venho trazer mais um projeto especial que me chamou atenção pela sofisticação. Assinado pelo arquiteto Thales Zago, a Casa Breton explora as essências de uma casa de campo em uma surpreendente releitura contemporânea, repleta de beleza e aconchego.

O projeto conta com mobiliário assinado por renomados designers para a Breton, como as cadeiras Bruxelas do trio Suite Arquitetos, o sofá Agogo de Lilly Sarti, apresentado este ano pela marca, além da mesa de jantar Mantiqueira da coleção assinada por Fernanda Marques. Ainda é possível apreciar peças assinadas por Murilo Wentz, como o banco Canivete e a poltrona Cilindro, assim como as mesas Olodum, mesa de centro e pufe Kenoa de Luisa Moysés. As esculturas do artista Romulo Mazza e telas de Jeffer Zion complementam o charmoso ambiente.



Além de assinar o projeto de arquitetura e interiores da Casa Breton, Zago é responsável pelo paisagismo do espaço, que recepciona o visitante da mostra com um lindo Quartzito verde. Designers como Maicon Maccagnan, Daniela Ferro, Giacomo Tomazzi, Rapha Preto, Carol Gay, Bruno Simões, Eminência em Preto e Bianca Barbato também compõem pontualmente o ambiente.



Thales explica que a sua grande inspiração para o novo desafio em solo brasiliense foi explorar a Casa Original, tema da franquia neste ano, da forma mais afetiva que ela já foi vista: a casa dos avós, o colo familiar. “Temos em nossa memória afetiva o lar dos nossos avós ou até dos nossos pais. Dentro dessas lembranças nós trouxemos materiais que compõem a atmosfera desse espaço”, detalha Zago.

Espaço Casa Breton na CasaCor Brasília 2021. Foto: Divulgação

CASACOR Brasília 2021

Local: 904 Sul

Data: 26 de outubro a 12 de dezembro de 2021

Contato: (61) 3554-2330

[email protected]

https://casacor.abril.com.br/mostras/brasilia/