5 dicas para montar uma brinquedoteca

Veja como montar uma brinquedoteca linda e segura em sua casa

Esta semana eu escolhi fazer uma matéria toda especial feita com muito carinho em homenagem ao dia das crianças.

Vou passar dicas e mostrar as vantagens de ter uma brinquedoteca em casa. Essas dicas servem, também, para os avós, tios, padrinhos…

Não precisa morar em uma casa muito grande para ter uma brinquedoteca, com um bom estudo do seu espaço você vai ver que é possível sim, ter um espaço incrível para a criançada.

Você pode criar esse cantinho no quarto, no terraço, em uma parte da sala, por exemplo.

Ter uma brinquedoteca pode ser extremamente funcional para o seu dia a dia. Quando você cria esse espaço, você acaba concentrando os brinquedos em um mesmo lugar deixando todo o resto da sua casa bem mais organizada.

Em tempos de home office é importante dar aos ambientes da sua casa funções específicas para que tudo flua harmoniosamente aumentando a boa produtividade e convivência de todos.

Outra vantagem de criar esse espaço é poder reunir a criançada em um espaço todo pensado para elas gerando para você muito mais tranquilidade.

Para os pequenos a sensação de liberdade no espaço, autonomia nas brincadeiras é fundamental para o desenvolvimento deles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DICA 1: PISO

A minha primeira dica é ver o tipo de piso. A criança acaba ficando muito em contato com o chão. É muito importante que o piso seja confortável e seguro para ela.

Se o ambiente que você escolheu montar a brinquedoteca tem um piso de porcelanato, por exemplo, como numa varanda, a minha sugestão é revestir com pisos de borracha, ou tapetes coloridos para que a criança não fique em contato direto com o piso frio.

Também tem pisos sintéticos que imitam grama, eu acho que fica super charmoso para o ambiente de brinquedoteca!

Atenção redobrada para pisos escorregadios para evitar quedas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existem várias opções interessantes para pisos. Carpetes, tapetes e placas de EVA são algumas das opções.

Existem várias opções interessantes para pisos. Carpetes, tapetes e placas de EVA são algumas das opções.

Existem várias opções interessantes para pisos. Carpetes, tapetes e placas de EVA são algumas das opções.

DICA 2: ACESSIBILIDADE DOS BRINQUEDOS

A minha segunda dica é investir em estantes baixas, que sejam da altura das crianças para que elas possam pegar e guardar os brinquedos com segurança.

É muito importante que a criança consiga ver o brinquedo, o joguinho ou o livro. Priorize essa autonomia nela na hora de escolher o que ela quer fazer assim como estimular ela guardar depois de brincar.







DICA 3: ESTIMULE A CRIATIVIADE

Muito importante você ter itens que irão estimular a criatividade da criança. É muito legal ter uma mesa para eles desenharem, jogarem, brincarem.

Também é interessante deixar um quadro para eles rabiscarem. Não gosto muito de lousa de giz pela sujeira e para evitar alergias. Indico rolos de papel ou quadros brancos com canetas a base de água, de fácil limpeza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Capriche nas cores do ambiente! Esse é um espaço que é interessante usar cores vivas para estimular a criatividade das crianças.

Use quadrinhos, almofadas, tapetes tudo colorido.

Dependendo do tamanho do seu espaço, você pode montar uma cabaninha para o cantinho da leitura ou para um momento de descanso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se for colocar uma televisão, videogame, pode colocar pufs, almofadões, sofá, ou até mesmo um colchonete para essa área. Tudo vai depender do tamanho do seu espaço e o tipo de atividade que você deseja que os pequenos pratiquem ali.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



















DICA 4: ORGANIZADORES

Capriche nos organizadores!!

É muito importante que esse espaço seja organizado, tanto para facilitar a criança na hora de escolher o brinquedo, tanto para estimular ela guardar no lugar certo no final da brincadeira.

Quanto mais acessíveis forem os organizadores, melhor será. Eu indico as caixas com rodinhas que você pode empurrar e depois guardar de baixo de um aparador, por exemplo.

Também gosto de indicar as caixas transparentes. Fica mais fácil visualizar os objetos que estão guardados dentro delas.

Friso, lembre-se sempre de deixar tudo organizado de forma que fique de fácil manuseio para a criança!!













DICA 5: SEGURANÇA

Certifique se de que o espaço esteja seguro redobrando sua atenção para alguns itens.

Coloque telas de proteção nas janelas em andares mais altos e varandas.

Repito, tome cuidado com pisos escorregadios. Use tapetes para evitar quedas.

Cuidado com tomadas e fios de eletricidade.

Proteja as quinas dos móveis ou invista em móveis com bordas arredondadas para evitar acidentes.

Não use prateleiras altas e certifique-se que estão bem fixas a parede!