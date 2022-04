Aproveite o feriado com um evento inédito de café

É inegável o crescimento do público amante de café em Brasília. Basta olhar quantas cafeterias abriram nos últimos três anos na capital brasileira. Além disso, não é segredo que o brasileiro ama um bom cafezinho, mas o preparo, conhecer grãos e estudar os melhores métodos, tem sido o foco dos brasilienses atualmente.

Foto – Acervo pessoal

Por isso, amanhã, o CasaPark (Park Sul), recebe o inédito Coffee Brasília até o dia 24 de abril. Além de levar um novo e grande evento de café para quem é apaixonado pelo grão milenar, vai levar capacitação para os produtores e empreendedores da área.

Foto – Café Miniles

Com entrada gratuita, o Coffee Brasília traz uma programação recheada de experiências, que se estenderá por toda a estrutura do shopping, incluindo a praça central e os corredores do mall.

Produtores, fornecedores e empreendedores locais estarão no chamado Coffee Brasília Fair. Estandes comercializarão produtos e oferecerão atividades como palestras e degustação. Através do site da Coffee Brasília, os visitantes poderão agendar uma visita guiada às principais fazendas produtoras de café do Distrito Federal, com degustação de cafés especiais.

Foto – Café Miniles

Operações gastronômicas irão oferecer pratos principais, drinks e sobremesas tendo o café como ingrediente. A Livraria da Travessa irá receber os talk shows, enquanto as lojas Tidelli e Líder serão cenário para os cursos de baristas programados. Já o Eliá Spa apresentará procedimentos estéticos com café.

“Nossa expectativa é que o Coffee Brasília atraia um público de quatro mil pessoas nos quatro dias de realização do evento. O brasileiro é um apaixonado por café e o brasiliense irá descobrir que temos bons cafés produzidos também no Cerrado.”, acrescenta Ana Cristina Alvarenga, uma das organizadoras do evento.

É um amante de café, salivou e quer experimentar esse aroma? Anote na agenda!

Coffee Brasília

Data: De 21 a 24 de abril. Dia 21, das 12 às 20h. 22 e 23, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 20h.

Local: Casapark

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre