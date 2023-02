Zona Oeste de São Paulo ganha farmácia conceito Weleda

Unidade localizada na Vila Madalena tem ambiente que reforça a essência da marca em relação ao equilíbrio entre saúde, bem-estar e natureza

A Weleda acaba de inaugurar uma farmácia conceito, localizada na Vila Madalena, em São Paulo. O espaço foi idealizado para ter uma curadoria de produtos naturais sustentáveis, além de todo o portfólio da marca, voltados para saúde e bem-estar.

O objetivo é facilitar as escolhas do consumidor ao oferecer em um só local produtos de impacto positivo, reiterando a preocupação da empresa com a saúde das pessoas e do planeta. A Weleda é uma empresa suíça referência em medicamentos antroposóficos e cosméticos naturais sustentáveis, é uma empresa B certificada – um movimento que reconhece empresas que fazem melhor para o mundo através de seus negócios.

“A ideia da farmácia conceito surgiu para que o cliente tenha uma experiência integral de atendimento humanizado através da essência da Weleda. E ser um local onde os clientes possam encontrar marcas que sejam responsáveis ambiental e socialmente, chanceladas pela curadoria e expertise de Weleda.”, comenta a head de marketing e farmácias da marca, Flávia Fonseca.

A farmácia também possui um coletor de resíduos onde podem ser descartadas embalagens vazias e produtos vencidos da marca, assegurando o destino ambiental correto.

A construção também levou em consideração critérios ambientais ao utilizar madeira certificada para os mobiliários, painéis solares, piso drenante e tintas ecológicas. O projeto, do arquiteto Daniel Fromer especializado em construções sustentáveis, foi feito com base na arquitetura antroposófica caracterizada por formas orgânicas que retratam um ambiente natural.

A farmácia fica na Rua dos Macunis, 610 – Vila Madalena — São Paulo. O horário de funcionamento é de 2ª a 6ª entre 9h – 19h, e sábado entre 9h – 14h.