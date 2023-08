Zico Presente! Museu Flamengo abre portas para o público

Reviva momentos icônicos com a presença de Zico na inauguração do Museu Flamengo

O novo Museu Flamengo está prestes a abrir as portas para contar as glórias e histórias do clube mais querido do Brasil. Nesta sexta-feira, 4, às 12h, na sede da Gávea, o Clube de Regatas do Flamengo e a MUDE Brasil inauguram o empreendimento em cerimônia solene exclusiva para imprensa e convidados. A partir do sábado, 5, às 10h, o Museu Flamengo estará aberto ao público e a bilheteria inicia a venda de ingressos nesta quinta, 3. Aqueles que garantiram bilhetes na pré-venda terão prioridade na entrada. O Museu Flamengo funcionará diariamente, de 10h às 18h, na sede do Clube, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Com um acervo vasto, o Museu Flamengo promete uma experiência imersiva para os torcedores apaixonados e curiosos que desejam conhecer os momentos mais marcantes da história rubro-negra. Desde suas origens humildes até as conquistas gloriosas em campo, o museu oferecerá uma jornada única pelas vitórias, rivalidades e lendas que fizeram do Flamengo um dos clubes mais icônicos do futebol brasileiro.

A presença icônica de Zico na inauguração do museu acrescenta um toque especial ao evento. O eterno Camisa 10 da Gávea, conhecido por sua brilhante carreira e dedicação ao clube, estará presente para compartilhar momentos e histórias pessoais com os fãs.

Museu Flamengo: Imersão nas Glórias e Histórias do Clube

Os visitantes que participaram da pré-venda demonstraram seu comprometimento com o clube e serão recompensados com acesso prioritário ao Museu Flamengo. Com uma proposta de interatividade e emoção, o museu oferecerá uma jornada visual e sensorial pelas décadas de dedicação e paixão flamenguista.

Se você é um verdadeiro torcedor do Flamengo ou apenas um apreciador do esporte, o Museu Flamengo é um destino obrigatório. A partir de sábado, as portas estarão abertas para receber todos aqueles que desejam se conectar com a rica história e cultura do clube carioca. Uma oportunidade imperdível para mergulhar nas conquistas e memórias que moldaram o Flamengo ao longo dos anos.