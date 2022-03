Zezé Di Camargo e Graciele estão de mudança para o Espírito Santo e compram apê luxuoso

O casal estará ainda mais próximo da família de Graciele no novo endereço

Juntos há mais de sete anos e com planos para engravidar, o casal Zezé Di Camargo e Graciele estão começando mais uma nova etapa da vida.

Eles estão de mudança para Vila Velha, no Espírito Santo, cidade natal da jornalista e influenciadora. O casal já até comprou um apartamento luxuoso na cidade com ajuda de Kleverson Passos, corretor de imóveis de luxo.

Na entrada principal do resort residencial haverá um jardim suspenso com o parque das águas e uma vista incrível do mar, onde se vê, o Beach Club do Taj Home Resort, uma área exclusiva de serviços para moradores e convidados



O casal parece estar aproveitando muito essa fase de tentar engravidar. Eles estão se mudando para mais próximo da família de Graciele e vão ficar em um resort residencial de luxo da cidade, o “Taj”. O nome do local é no idioma árabe e significa coroa, por ser feito com intuito de coroar as conquistas dos moradores e proporcionar um local luxuoso e cheio de benefícios.

A marca do empresária leva o nome dele, “Kleverson Passos”, e é considerada a maior vitrine imobiliária do Espírito Santo



Quem apresentou o apartamento dos sonhos de Zezé Di Camargo e Graciele foi o corretor Kleverson Passos, que esteve com o casal em cada etapa da grande escolha de onde seria o novo lar dos pombinhos.

Atualmente, o casal mora em um triplex na cidade de São Paulo



O novo apartamento do casal é localizado em frente ao mar, tem quatro suítes, quatro vagas de garagem e é considerado um dos maiores empreendimentos mobiliários do Espírito Santo e da região sudeste.

O local conta com espaço gourmet, adega, espaço beer, charutaria, cinema, salão de jogos, playground, academia, espaço exclusivo para animais e muito mais.