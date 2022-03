Zé Neto & Cristiano apresentam segunda parte do EP “Tarja Preta” com single inédito “Batendo o Dente”

Clipe da faixa-foco, “Batendo o Dente”, também chega ao canal da dupla no YouTube hoje, 11/03

Sabe aquele modão bruto que faltava? Não falta mais! Zé Neto & Cristiano lançam pela Som Livre nesta sexta-feira, dia 11, a faixa inédita “Batendo o Dente”, integrando a segunda parte do EP “Tarja Preta”, recheado de canções marcadas pelo sertanejo romântico e divertido da dupla – ouça aqui .



Com trechos como “Você tá vivendo, e eu detonando essa garrafa / Pisei na rua hoje só pra passar raiva / Ali eu vi que eu perdi soluçando, voltei pra minha casa”, a faixa-foco “Batendo o Dente” fala sobre o término de um casal, em que uma das partes anseia por causar ciúmes naquele que ainda sofre com o fim. O Clipe da faixa também já está disponível no YouTube dos sertanejos.



Completam o EP as canções “Melhor Ser uma Saudade”, que segue como música de trabalho da dupla, “Você não Merece”, “Waze Falou” e “Pior dos Piores”, que já estão com seus vídeos disponibilizados no canal oficial de Zé Neto & Cristiano. O projeto “Tarja Preta” tem a direção de Genilson Farias, produção musical de Dudu Oliveira e vídeos de Itabagi Di Biase.

EP 2 “Tarja Preta” – Zé Neto & Cristiano

Lançamento Som Livre – 10 de março/2022