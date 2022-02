Zé Felipe & Miguel dão início à divulgação do DVD “Não é o fim do mundo”

Dupla brasiliense escolheu a faixa “Explica Isso”, justamente por ser a que abre o projeto, e o lançamento será nesta sexta-feira, 25

Nesta sexta-feira, 25, Zé Felipe & Miguel lançam nas plataformas digitais e Youtube a primeira canção extraída do DVD “Não é o fim do mundo”. A escolhida foi “Explica Isso”, a canção de abertura do projeto.

Com uma batida animada, a letra vem com a indagação de quem poderá explicar uma traição dupla: quando a menina fala que vai sair com uma amiga, porém o namorado está a traindo justamente com esta amiga.

E agora? Quem criou esse quebra-cabeças é quem vai ter que explicar pra gente o que está acontecendo. Afinal, o povo gosta é de uma boa fofoca, e claro, boa música! Duplo “check” nesta que tem como compositores Matheus Kennedy, Duguinho do Acordeom e o “pai das crianças”, Tierry!

“Este projeto é muito especial para nós dois! Temos um repertório incrível, com músicas escritas por Tierry, Murilo Huff e Matheus (dupla de Kauan), fora as participações que são, literalmente, especiais!” diz Zé Felipe. Os brasilienses contaram com as participações de Jorge e Mateus, Paraná – dupla de Chico Rey, Luiza & Maurílio e Hugo Henrique.

A faixa foi a primeira a ser gravada no DVD e quem ouvir agora poderá sentir como foi o dia da gravação. “Temos certeza de que quem ouvir irá achar que está lá. Nós ficamos arrepiados quando pegamos o material pois nos sentimos de volta no palco do JL Eventos (Goiânia)! A mesma emoção!” explica Miguel.

Ouça aqui: “Explica Isso” – https://forms.sonymusicfans.com/campaign/ze-felipe-miguel-explica-isso/