Zé Felipe & Miguel ao lado de Hugo Henrique apresentam segunda parceria do DVD, “Breu”

A canção que chega sexta-feira (10) nas plataformas digitais e Youtube vem para esquentar a semana do dia dos namorados com muito romantismo

Zé Felipe & Miguel apresentam a segunda participação do DVD “Não é o Fim do Mundo”. Trata-se da canção romântica “Breu”, com feat do cantor Hugo Henrique, que apesar de muito novo, acumula 13 anos de carreira e muita experiência no meio sertanejo. A música já está disponível nas plataformas digitais e também no YouTube.

Zé Felipe & Miguel ao lado de Hugo Henrique mostram o entrosamento e a conexão musical em cima do palco

Com composição de Rick Monteiro, Robson Carvalho e Fabrício Fafa, “Breu”, fala que quando existe uma paixão muito forte, as pessoas não se enxergam mais uma sem a outra. “Esta música foi uma das primeiras escolhidas por nós para o dvd, sempre acreditamos muito nela por se tratar de um estilo que nos identificamos muito, que é o romântico. Além de uma letra fácil, possui um refrão que, mesmo simples, diz muito quando trata do amor incondicional”, conta Miguel.

Zé Felipe & Miguel ao lado de Hugo Henrique mostram o entrosamento e a conexão musical em cima do palco. “Quando o Hugo confirmou sua participação, nós só pensamos nesta música para ele, porque são estilos que, tanto a gente quanto ele, gosta de cantar! E ficou sensacional! Nós esperamos que o público também curta”, completa Zé Felipe.

Zé Felipe & Miguel apresentam a segunda participação do DVD “Não é o Fim do Mundo”

“Não é o Fim do Mundo” foi gravado em Goiânia, GO, e além de participações de Luiza & Maurílio e Hugo Henrique, ainda traz Jorge & Mateus e Paraná – dupla de Chico Rey. O projeto conta com produção musical de Daniel Silveira e Zé Felipe & Miguel. A direção de vídeo é da GCA Studio, sob os cuidados de Ivan Moura e Gabriel Pirroncelli. A apresentação do projeto está sendo faixa a faixa e, em breve, o DVD completo estará disponível na íntegra.