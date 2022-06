Zapa na Disney: Felipe Zapa e esposa curtem temporada pós-pandemia em Orlando

Todas as aventuras do casal podem ser vistas na nova temporada da websérie que estreia dia 18 de junho no youtube

Novidades nos parques mais famosos do mundo, aventuras, curiosidades e romance também. Isso e muito mais é o que o espectador pode esperar da sexta temporada da websérie “Zapa na Disney”, comandada pelo youtuber, influenciador digital, cantor e apresentador Felipe Zapa.

A estreia da atração é no dia 18 de junho e Felipe comenta a expectativa para dividir a experiência com o público. “A expectativa é muito boa, já gravei em todos os parques.Estamos mostrando muitas curiosidades, muita coisa boa e a galera já pode acompanhar um spoiler no meu instagram. Estou fazendo lives e bastante stories”, convida.

Felipe Zapa e esposa Vitória com o Mickey Mágico, monumento fez parte da história do casal

Para Felipe, essa viagem para Disney tem um significado ainda mais especial: é a primeira vez que ele e sua esposa Vitória vão juntos para Orlando. Vitória conheceu Felipe por meio do instagram, e a primeira foto que ela viu do futuro marido foi no Mickey Mágico. “Retornamos até o Mickey Mágico e fizemos uma foto com ele, dessa vez, juntos. Foi uma foto memorável, que vai entrar pra nossa história. Estar aqui com ela é incrível”, se declara.

Outro momento marcante da viagem para Felipe até agora e que poderá ser acompanhado na websérie, foi o show da banda canadense de sucesso Simple Plan. “Além de cobrir o show, que era o esperado, eu gravei um vídeo com o vocalista Pierre, tirei foto e tudo mais. Foi ainda melhor que o previsto”, vibra.

Novidades das Galáxias

Felipe Zapa e equipe são um dos primeiros brasileiros a conhecer a montanha-russa dos Guardiões da Galáxia, nova atração da Disney

Embora seja a sexta temporada da websérie, Felipe garante que a Disney sempre traz muitas novidades e que cada viagem para Orlando é única. “A Disney sempre surpreende. Eu nunca venho aqui e não tem novidades. Sempre tem algo novo pra eu mostrar pra galera. A gente foi na montanha-russa dos Guardiões da Galáxia que estreou semana passada, muito recente. Fomos uns dos primeiros brasileiros a conhecer. E que montanha-russa incrível, até agora foi a melhor atração da viagem, com certeza”, compartilha.

Disney Pós-pandemia

Essa também é a primeira viagem de Felipe para Orlando desde que o mundo foi surpreendido pela pandemia de Covid-19. O influenciador conta qual a sensação de voltar aos parques mais famosos do mundo depois desse longo isolamento social. “Ficamos um tempão sem vim e é muito legal ver tudo voltando ao normal e todos com saúde. Parece até que os parques estão mais cheios que antes”, observa.