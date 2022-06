Yves Saint Laurent lança novo perfume em evento com Marina Ruy Barbosa e Jade Picon

Várias celebridades marcaram presença no evento

Nada melhor que ter um cheiro delicioso e importado para chamar de seu, sendo sua marca registrada em cada canto que passar. Se você já gostava do LIBRE Eau de Parfum, da Yves Saint Laurent, pode comemorar porque uma nova versão da fragrância chegou no Brasil na noite desta terça-feira, 7.

Ao lado do novo perfume da marca, Marina Ruy Barbosa foi capa da Vogue Brasil



Em um evento super exclusivo para convidados no Central 1926, em São Paulo-SP, a marca de luxo Yves Saint Laurent recebeu grandes nomes, como Marina Ruy Barbosa, Aline Gotschalg, Roberta Freitas, Amanda Mendes, Gabriel Foganoli, Jade Picon e Leo Picon.

Marina, Leo e Jade fazem parte do squad da marca no Brasil

Tudo isso para apresentar a nova fragrância.

O perfume será o LIBRE Eau de Toilette, o que parece ter agradado a todos os convidados presentes no grande evento. Com o conceito “Liberdade sem filtros”, a festa promoveu uma imersão das pessoas no universo YSL. Com duas pistas animadas pelos DJs Corvina e Bhaskar, o evento ainda teve experiências e dinâmicas para apresentar o lançamento e o catálogo completo da Yves Saint Laurent Beauté.

O conceito da festa foi “Liberdade sem filtros”, remetendo ao nome do perfume que se chama Libre, ou “Livre” em tradução



Além do squad da marca no Brasil, que são influenciadores escolhidos a dedo pela Maison francesa, em clima de Dia dos Namorados, a festa também contou com a presença dos casais Isabelli Fontana e Di Ferrero, Caio Cabral e Lu Rippi, Vitoria Strada e Marcella Ricca e Cleo Pires e Leandro Lucca.