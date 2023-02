‘Furacão Sertanejo’ está com a agenda lotada para o carnaval 2023 e tem boas expectativas para 2023, na retomada de shows pós-pandemia

O ‘Furacão Sertanejo’, como é conhecida a cantora Yara Vellasco, será atração do Camarote Rio Praia no Carnaval 2023, por três noites, pelo segundo ano consecutivo. Em geral, os organizadores preferem não repetir atrações, mas o ‘furacão’ caiu nas graças do público e vai voltar este ano. Yara está confirmada no Camarote Rio Praia nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro.

Yara Vellasco será atração em Camarote Rio Praia na Sapucaí pelo segundo ano consecutivo

No dia 17, a loira será a atração principal do Camarote Lounge Carioca, cujos ingressos já estão esgotados. Esgotada também está a agenda da loira para o carnaval 2023; de sexta-feira até terça-feira não terá descanso e segundo escreveu em seu perfil no Instagram, vai micaretar “vai relembrar a época da Bahia”.

Yara Vellasco segue com agenda lotada no carnaval 2023

“Quero fazer um carnaval inesquecível, porque o público gosta disso. Quando uma pessoa vai a um show, ela deseja mais que ouvir uma música, porque isso ela pode fazer em casa, no carro, no chuveiro. Quem vai a um show quer se divertir e viver um momento incrível, no carnaval, mais ainda, porque dali sem grades histórias. Nos meus shows, a diversão e a troca de energia são garantidas”, explicou.

'Furacão Sertanejo' está com a agenda lotada para o carnaval 2023

A cantora de voz potente e marcante é conhecida pela sua explosão no palco, e vem ganhando cada vez mais fãs devido ao seu estilo único, irreverente e sua simpatia. “As pessoas começaram a me rotular dessa forma porque chego no palco e já começo fazendo aquela explosão”. Yara acredita que seu estilo musical e energia seja herança dos tempos de micareta e de quando esteve a frete da banda Elétricaz.



Considerada a grande promessa do sertanejo, transita entre estilos que seu público mais gosta: além do sertanejo, o forro estilizado. “Estou muito animada para 2023, porque o ano passado foi muito bom e este ano promete ser muito melhor com a estabilidade após a pandemia. Agora podemos viajar pelo Brasil com segurança e levar alegria para todos os cantos”, concluiu.