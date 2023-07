Xuxa propôs ao Juno para ser ‘Pinto Amigo’ (P.A.), no começo da relação

Em entrevista ao Podcast ‘Quem Pode, Pod’, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Xuxa revela que no começo da relação com Juno, sugeriu que tivessem apenas relações sexuais casuais, mas que logo mudou de ideia por causa da frequência de encontros e do comportamento de Sasha e da filha de Juno

O último episódio do Podcast ‘Quem Pode, Pod’, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, compartilhado nesta terça-feira (11), caiu como uma bomba na internet. Com Xuxa como convidada, as amigas conseguiram muitas revelações exclusivas da loira, entre elas, Xuxa contou como começou a se relacionar com Juno Andrade, seu atual namorado. A entrevista durou mais de duas horas e Xuxa não evitou nenhum assunto. Logo no começo da conversa, quando falava sobre seus relacionamentos, a Rainha dos Baixinhos contou que sugeriu que Juno fosse apenas seu P.A.. “Quando a Sasha começou a crescer e eu conheci o Ju, eu falei assim: Ju, olha só, eu quero que você seja o meu P.A.” Fernanda interrompe e traduz: “P.A. é o famoso Pau Amigo”.

Então, Xuxa segue: “Vamos fazer isso, vamos deixar claro? Claro, vamos deixar claro. Só que a Sasha tinha 14 anos, não posso apresentar: esse é meu P.A. minha filha! E eu falei pra ele: eu vou te apresentar como namorado. E ele falou: ‘não, você falou que eu ia ser seu P.A.’ Pois é, mas ele com uma filha de 9 e eu com uma filha de 14… E a filha de nove falava: ‘vocês são amigos?’ [sinalizando com as mãos para algo que remete a uma relação sexual]. Vuca-vuca. E a Sasha achava esquisito eu vendo mais uma semana seguida, e aí eu falei: você vai ser meu namorado, e se não der certo, não deu certo. E nisso a gente já está há 10 anos juntos, e é a pessoa que eu quero morrer do lado”.

A apresentadora não poupou elogios ao namorado. “Vocês não têm ideia o que é esse cara na minha vida! Ele chegou num momento certo, eu tive várias perdas, várias mudanças. A minha mãe, ela foi criada por ciganos. Ela dizia na minha mão quando ela lia que… Ela falava assim: ‘a pessoa que vai chegar na sua vida é uma pessoa que vai te trazer poesia, vai te trazer alegria, vai somar. Nos primeiros 30 dias na minha vida ele fez 31 poesias. Quase que uma poesia por dia, fez até mais. Ele fez músicas, ele não para. Quando está em casa, ele está no piano, no violão, na guitarra, está sempre cantarolando, está sempre me fazendo rir, sabe. E é uma relação, que se vocês convivessem um pouco mais com a gente, vocês iam ver que é um negócio assim: que ele me aplaude, quer me ver sempre bem, não é uma âncora, sabe, ou que compete. Ele não, ele está sempre querendo me ver bem. Você está bem, eu estou bem. Você vai fazer esse trabalho e vai dar tudo certo, eu estou contigo!”, declarou a apresentadora.

Sasha, Xuxa e Juno na comemoração dos 60 anos de Xuxa no Navio

Gio interrompe dizendo: “a gente que está de fora, a gente consegue ver isso, essa cumplicidade, esse companheirismo de vocês dois sabe, é muito bonito de se ver, por mais que a gente não esteja dentro da vida de vocês, a gente consegue ver isso, é uma leveza. É um relacionamento leve onde um coloca o outro pra cima”.



Então, Fernanda faz a pergunta de milhões: “como ele chegou em você, como faz para dar em cima da Xuxa?”. “Fui eu que dei em cima dele, porque ninguém chega perto de mim, então eu tinha que chegar. Teve alguns caras que eu dei em cima e eles disseram: ‘não vai rolar’. Não consigo com você, obrigada por ter pensado em mim, agradeciam, muito obrigada por você ter pensado em mim, mas não acontecia mesmo. Eu tinha que dar em cima. O Luciano fui eu que dei em cima, do Ju foi eu que dei em cima. O Ju ele veio na minha vida um pouquinho antes do Peco – Ayrton Sena -, nesses um ano e meio que eu fiquei separada do Pelé. Imagina, eu estava com 24, 25 anos, eu estava subindo nas paredes, né”, revelou a loira que foi interrompida por Fê: “você não tinha nem tempo para aquele sexo casual”. “A Marlene não deixava chegar nenhuma pessoa perto de mim”, respondeu Xuxa.



“Eu fiquei imaginando isso. Eu acho que você já era um grande acontecimento, já era Xuxa e muita gente em volta que devia impedir das pessoas…”, disse Fernanda, quando Xuxa completa: “era só a Marlene mesmo que não deixava ninguém chegar perto. Não deixava e deixava claro isso, que os caras não… Ela usava uma expressão muito vulgar, assim, não precisava ter… Tinha que ter culhão, entendeu? Então, era uma coisa muito assim… O cara pra ficar do meu lado tinha que ter, ser mais do que um homem, tinha que me oferecer mais, era um negócio muito esquisito”, desabafou Xuxa seguindo para outros assuntos.