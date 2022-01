Xuxa é a estrela da nova campanha de Amazon Brasil

Iniciativa traz nova versão do hit do “Abecedário da Xuxa” com os produtos de A a Z que podem ser encontrados no site

A música “Abecedário da Xuxa”, acaba de ganhar nova versão em campanha da Amazon Brasil. A apresentadora Xuxa Meneghel entra em cena reforçando conceito global, “de A a Z”, para promover a diversidade de produtos disponíveis no site, que conta com mais de 50 milhões de itens em mais de 30 categorias: abrangendo desde produtos eletrônicos, itens de beleza e higiene pessoal, alimentos, livros; até ferramentas, produtos para pets, jardinagem, escritório, esportes e muito mais.

O enredo do filme, de 1’40”, traz a “Rainha dos Baixinhos” navegando pelo aplicativo da Amazon Brasil quando se depara com a assinatura “Tudo pra você, de A a Z”, momento em que Xuxa começa a cantar sua icônica música. Na nova versão, porém, cada letra do abecedário é acompanhada por um produto que pode ser encontrado no site, como A de Alexa, B de banquinho, C de colchão, D de desodorante, E de escova e F de fogão, reforçando a conveniência de encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. No ponto alto da música, Xuxa pergunta: “X o que que é?”, esperando ouvir seu nome. O coro, entretanto, responde: “xícara”, momento em que o take de cena revela sua cara de surpresa.

“A escolha da Xuxa e a narrativa reforçam a estratégia da Amazon Brasil de se tornar cada mais próxima do consumidor brasileiro e mostrar o amplo repertório de produtos que oferece”, comenta Camila Nunes, Líder de Marketingda Amazon Brasil. “E quem melhor para protagonizar a campanha e falar sobre o abecedário do que essa celebridade tão querida que cantou as letras para gerações e gerações de brasileiros?”, complementa Marcelo Nogueira, Diretor Executivo de Criação da AlmapBBDO, agência idealizadora da campanha.

Com tom humorado, a campanha traz ainda referências da carreira da Xuxa que viralizaram na internet. A iniciativa contempla presença massiva no ambiente digital e será veiculada nos canais oficiais da marca, assim como nos perfis da Xuxa.