 Xamã, Luisa Sonza e Majur animaram a multidão na Praia de Copacabana, no segundo dia do Tim Music Rio

Nos dias 14 e 15 de maio o festival retorna com shows de Criolo, Liniker e IZA

O tempo nublado na manhã de domingo não espantou a multidão que foi à Praia de Copacabana para acompanhar o segundo dia de Tim Music Rio, com show de Xamã, convidando Luisa Sonza e Majur. A areia e a orla foram tomadas pelo grande público, que somou por volta de 50 mil pessoas. No palco, localizado na altura do posto 4, em frente à rua Constante Ramos, o rapper cantou sucessos como “Malvadão” e “Monalisa”.

Xamã no palco do Tim Music Rio (Foto Manu Mendes)

“Muito gratificante poder voltar e cantar pra galera toda, é um presente. A gente estava há tanto tempo sem poder ver essa celebração e logo hoje no Dia das Mães, vi vários amigos na plateia, pessoas que também que já acompanhavam antes, nas batalhas, então acho que foi uma realização de um sonho”, falou Xamã, logo após o show.

Luisa Sonza, que foi acompanhada da mãe por conta da data, mostrou todo seu talento e sensualidade e cantou ao lado de Xamã hits como “Câncer” e “Deixe-me ir”. “Trouxe a minha mãe junto hoje para aproveitar e passar o Dia das Mães junto com ela! Não queríamos perder a oportunidade”, contou Luisa, no backstage. Sozinha o ícone pop interpretou músicas como “Café da Manhã”, música que gravou com Ludmilla, e “SentaDONA”, sendo filmada no palco pelo próprio Xamã.

Luisa Sonza (Foto Manu Mendes) Majur (Foto Jorge Porci)

Não menos animada, Majur entrou em cena e interpretou músicas como “Gato Siamês”, com Xamã. Sozinha a artista ainda cantou canções de seu repertório como “Andarilho”. Os três encerraram o show todos juntos no palco, para a alegria do público.

Diversas celebridades estiveram presentes para prestigiar o retorno dos grandes eventos à Praia de Copacabana, após dois anos sem abrigar o famoso Réveillon. Entre eles Eliezer (ex-BBB), Danilo Mesquita, Enrique Diaz, Silvero Pereira, Juan Paiva, Pedro Novaes, entre outros.

Pedro Novaes (Foto Jorge Porci) Silvero Pereira (Foto Jorge Porci) Danilo Mesquita (Foto Jorge Porci)

O evento, que é o maior festival de música gratuito do Brasil, é realizado Novo Traço Entretenimento, com patrocínio da TIM, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Enrique Diaz e filhas (Foto Jorge Porci) Digao Ribeiro (Foto Jorge Porci)

“É uma felicidade enorme. Hoje foram quase 50 mil pessoas, de graça, de novo, na Praia de Copacabana. Com segurança, organizado. Um encontro lindo, inusitado e inédito no palco do Xamã com Luisa Sonza e Majur, que talvez custasse caro num ingresso, e foi oferecido de graça, de coração. O evento é feito para as pessoas se divertirem. Os órgãos públicos felizes, os artistas felizes porque se apresentaram para uma plateia que para eles também é diferente, em um dia especial que é o Dia das Mães. Saldo 100% positivo e de gratidão total”, declarou Rafaello Ramundo, fundador da Novo Traço e realizador do Tim Music Rio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elieser (Foto Jorge Porci) Maytê Piragibe (Foto Jorge Porci)

Após os shows, o evento encerrou com o DJ destaque na cena carioca Zédoroque e o famoso Baile do Sadam.

Na próxima semana, o Tim Music Rio retorna à Copacabana para mais um final de semana de programação, com shows de Criolo e Liniker no sábado e IZA no domingo, além das festas “Segue o balie”, com Zé Ricardo, e “A Lei Natural dos Encontros”, projeto de Lucio Mauro Filho e Pedro Baby.