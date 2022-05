Xamã lança mais um sucesso: ‘Dublê de Marido’ vem agora para homenagear todas as malvadonas

Single traz nova sonoridade e um clipe inspirado na estética futurista e cyberpunk, com participação especial da rainha do rebolado, Gretchen

Atualmente no topo do rap nacional, tanto em números quanto em relevância, Xamã lança seu novo hit, dessa vez para as malvadonas. Em 2021, o Brasil se rendeu ao “Malvadão 3”, que chegou ao topo das paradas musicais e ali permaneceu por várias semanas.

Em “Dublê de Marido”, lançado nesta quarta-feira (11) nas principais plataformas digitais,

o artista traz uma sonoridade completamente diferente, como já é tradição do rapper multifacetado, que não se prende a apenas um ritmo ou a um único estilo musical. Para Xamã, a estética e conceitos diversos são tão importantes quanto a mensagem que se deseja transmitir com uma música.

Pedro Lotto ficou com a produção do novo single, que mescla o rap ritmado com a sensualidade do funk, trazendo elementos do trap e uma pitada de R&B. Em uma energia envolta pelo mistério, reforçada pela identidade visual construída especialmente para o single, o cantor faz um tributo à sua malvadona, uma mulher de atitude que toma as rédeas da vida, como mostra nos versos: “Eu sei que quase nada te impressiona / Mas se quiser fugir do mundo, me aciona / Eu sou seu malvadão, cê é minha malvadona”.

O artista renovou sua parceria com o diretor Guilherme Brehm para a produção do novo clipe, com quem trabalhou em diversas produções de sua carreira, a exemplo do curta-metragem do álbum “O Iluminado”.

Os fãs podem conferir na produção uma ambientação que une o futurismo ao underground. A inspiração veio de obras de ficção científica e do estilo cyberpunk, com a presença forte dos elementos que compõem esse estilo, como cores neon, jogos de luz, hologramas e outros efeitos especiais.

“A estética do cyberpunk ainda não é muito usada, principalmente no Brasil, mesmo sendo conceituada há muito tempo. O livro ‘Neuromancer’, da década de 80, já trazia esse conceito nos mesmos moldes que vemos na ficção hoje em dia. Eu quis homenagear esses filmes antigos que a gente conhece bem, esses que tentavam imaginar como seria o futuro, como seria o nosso presente. Então trouxe essa vibe mais dark, que está totalmente entrelaçada com o beat e o significado da música“, comenta Xamã sobre a produção.

E podem aguardar momentos inusitados no clipe: Gretchen, a rainha dos memes e do rebolado, imortalizada na cultura pop brasileira, faz participação especial no vídeo, onde contracena com o artista, para dar vida ao malvadão e à malvadona, no ambiente do subúrbio de uma cidade.

Quando Xamã vê a imagem holográfica de Gretchen, adentra em uma realidade paralela, sem saber que estava acessando um terreno perigoso, em que a ficção toma conta do protagonista e deixa o espectador instigado

Envolto em um ar de fantasia, em referência ao clássico livro “Alice no País das Maravilhas”, o clipe começa com o cantor recebendo mensagens de realidade aumentada, no formato propaganda, dizendo-o para “seguir o coelho”, o que representa um chamado para a aventura. Quando Xamã vê a imagem holográfica de Gretchen, adentra em uma realidade paralela, sem saber que estava acessando um terreno perigoso, em que a ficção toma conta do protagonista e deixa o espectador instigado.

“Minha ideia era romper com os padrões, trazendo alguém único e com uma história de vida incrível como a personagem que representa a ‘malvadona’. Conectamos uma figura pop com uma música pop. Trazê-la foi um desejo do Xamã, mas eu quis representá-la de uma maneira que ninguém ainda fez, com seriedade, que faça jus à imagem de malvadona”, explica o diretor Guilherme Brehm.

E completa: “Xamã é capaz de se transportar para qualquer universo, e entrega atuação e expressão em qualquer que seja a circunstância. Esse clipe só seria capaz de funcionar com ele”.

O lançamento do hit “Dublê de Marido” chega para consolidar ainda mais o cantor como o maior nome do Hip-Hop/Rap nacional na atualidade, com seus mais de 8,4 milhões de ouvintes mensais.

Depois de seus três primeiros álbuns furarem a bolha do gênero no qual Xamã construiu sua carreira — e que nunca deixará de ter espaço em sua versátil discografia —, o artista carioca se mostra pronto para uma nova fase de sua carreira, na qual seguirá buscando surpreender seus fãs e ouvintes com faixas ambiciosas e incomparáveis como esta de “Dublê de Marido”.

O clipe foi lançado oficialmente em uma exibição na última terça-feira (10), dentro do espaço imersivo da exposição “Beyond Van Gogh”, que já foi vista por 200 mil brasileiros desde a inauguração em abril, no MorumbiShopping, em São Paulo.

Quem quiser conferir a produção, pode acessar o canal do YouTube da Baguá Records.