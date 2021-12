“Perdi meu filho e meu noivado acabou, entrei em uma depressão forte”, revela ex-noiva de Whindersson Nunes

A criança nasceu prematura e faleceu após 2 dias de vida

No fim de semana, Mariana Lina, ex-noiva de Whindersson Nunes, abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores no Instagram.

Ao ser questionada sobre depressão, ela abriu o jogo sobre a fase mais difícil da vida dela, que foi quando perdeu o filho que teria com o humorista e terminou o romance.



O casal ficou noivo no dia do chá de bebê da criança

Whindersson e a estudante de engenharia assumiram o relacionamento para o público em novembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, Maria anunciou que estava grávida de João Miguel. O tão esperado filho do casal nasceu prematuro, em maio, com apenas 22 semanas e não resistiu. O relacionamento de Nunes e Lina acabou oficialmente três meses depois.

Maria contou que na época levantava da cama apenas para fazer algumas publis, mas custava conseguir

“Quando perdi meu filho, uns 2 meses depois meu noivado acabou, e eu entrei em uma depressão forte. Nem minha média sabia como eu ainda conseguia levantar da cama. Vivia dopada de remédio, comia muito mal, a maioria das vezes nem comia. Foi muito difícil”, revelou Maria. Ela disse que contou com o apoio dos pais e dos avós para enfrentar a doença.

A influenciadora já revelou que Whindersson que optou pelo término

Apesar da fase ruim, Maria afirma que os problemas a fizeram se tornar a mulher forte que é hoje. “Foi a fase mais difícil, mas também a mais transformadora da minha vida. A Maria de hoje é outra pessoa… mais forte, decidida, corajosa, mais mulher, mais independente, aprendi o valor dos dias ensolarados depois de ter passado pelos dias mais tempestuosos da minha vida”.