WhatsApp para negócios: especialista em Comunicação ressalta a importância da ferramenta

Em entrevista ao podcast “Jogando para a Plateia”, jornalista explica como o aplicativo pode ser usado para potencializar empresas

O aplicativo Whatsapp é a rede social de mensagens instantâneas mais popular entre os brasileiros em 2023. O estudo realizado pela agência We Are Social, aponta que 93,4% dos usuários de internet no Brasil, entre 16 e 64 anos de idade, têm o aplicativo instalado no celular, o que equivale a 169 milhões de usuários, mais da metade da população.

JP do Whats acredita em uma comunicação personalizada “Pessoas querem conversar com pessoas”

Para muitos brasileiros, além de uma ferramenta para troca de mensagens de texto, vídeos, imagens e áudios, o Whatsapp é também a principal fonte de informação. Por conta da sua popularidade, muitas empresas perceberam no aplicativo uma oportunidade de potencializar seus negócios. Segundo a Meta, dona da plataforma, atualmente, 5 milhões de empresas possuem contas ativas no WhatsApp Business.

Para falar sobre o tema negócios e WhatsApp, Jimmy e Fábio Ferrari, os apresentadores do Podcast “Jogando para a Plateia”, receberam o jornalista e especialista em comunicação via WhatsApp, João Paulo Borges, conhecido como “JP do Whats”, em um dos episódios mais recentes do podcast. O episódio contou ainda com a participação especial do jornalista convidado Davi Paes e Lima.

Jimmy e Fábio Ferrari, apresentadores do Podcast “Jogando para a plateia”, recebem o jornalista conhecido como “JP do Whats”

Em quase 1h30 de bate-papo, o quarteto discutiu como a ferramenta pode ser utilizada para potencializar negócios, usando recursos como etiquetas, horário de funcionamento, mensagens automáticas e diversas outras funções. Além disso, o entrevistado destacou a importância de uma comunicação prestativa e personalizada para cada público. “Não existe milagre na comunicação pelo WhatsApp, é um trabalho manual, humano, você precisa salvar o contato das pessoas, conversar com elas, porque as pessoas querem conversar com pessoas”, ressalta JP.

Além do Youtube, o bate-papo também está disponível em outras plataformas digitais como Deezer, Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts.