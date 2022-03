Wesley Safadão anuncia bloco “Vai Safadão” com participação de Bell Marques, É o Tchan e Ludmilla, no Rio de Janeiro

O evento bastante eclético acontece dia 22 de Abril (Feriado de Carnaval) no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

Vem aí a 1ª edição do “Bloco Vai Safadão”, Rio de Janeiro. O evento, bastante eclético, acontece dia 22 de Abril (Feriado de Carnaval) no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e, além do anfitrião, conta também com as apresentações de Bell Marques, É o Tchan e Ludmilla.

Com início previsto a partir das 19h, os shows acontecem em dois trios elétricos. O cantor Bell Marques, um dos principais nomes do axé, dono dos hits “Cabelo Raspadinho”, “Diga que Valeu”, “Voa Voa” e “Não vou chorar”, promete levar toda a sua energia e animação que são característico ao puxar um bloco.

Bell Marques promete levar toda a sua energia e animação que são característico ao puxar um bloco

Já Ludmilla chega como a grande novidade do “Bloco Vai Safadão” neste ano. A funkeira se prepara para cantar seus sucessos para os foliões e o pagode bahiano, da banda É o Tchan, traz toda a irreverencia e clássicos que marcaram época – para não deixar ninguém parado.

Ludmilla chega como a grande novidade do "Bloco Vai Safadão" neste ano

A noite segue em grande estilo com Wesley Safadão subindo no trio para comandar o seu bloco e matar a saudade do público carioca que aguarda ansioso por esse retorno.

A banda É o Tchan, traz toda a irreverencia e clássicos que marcaram época – para não deixar ninguém parado

E quando se trata de Wesley, podem esperar muitas surpresas e aquele show com muita entrega, energia e astral lá em cima. Hits não vão faltar, o cantor é uma máquina de fazer sucesso emplacando uma atrás da outra, como a mais recente “Depende” parceria com DJ Guuga e Zé Felipe que já viralizou nas plataformas.

O evento conta com dois trios elétricos e com Abádas distintos de acordo com o setor do evento: “Arena Open Bar” e “Camarote Premium”. A festa acontece seguindo todas as normas atuais de saúde e segurança exigidas pelos órgãos responsáveis. O comprovante de vacinação será exigido para a entrada no evento.

O evento conta com dois trios elétricos e com Abádas distintos de acordo com o setor do evento: "Arena Open Bar" e "Camarote Premium"

SERVIÇO

Bloco Vai Safadão Rio de Janeiro 2022

Data: 22 de Abril (Sexta-Feira Feriado de Carnaval)

Horário: 19h (abertura dos portões) | 20h (início do 1º show)

Local: Parque Olímpico

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Classificação: 18 anos

Mais Informações: (21) 99800-9666

SETORES:

Camarote Premium (Abadá Exclusivo do Setor, Visão Privilegiada (Piso Elevado), Banheiros Premium, Entrada Exclusiva, Atendimento Personalizado, Área Coberta (Mobiliário Exclusivo), Bistrô Shop e Praça de Alimentação Gourmet)

OBS: Não haverá serviço de open bar e open food nesse setor.

Arena Open Bar (Abadá Exclusivo do Setor e Open bar de Cerveja, Água e Refrigerante)

PROGRAMAÇÃO:

Wesley Safadão | Bell Marques | Ludmilla | É o Tchan |