Websérie ‘Elas nos games’ destaca trajetórias e protagonismo feminino no universo dos esports

Conheça as histórias inspiradoras das mulheres do MIBR e do Senac RJ que estão reforçando o protagonismo feminino nos jogos eletrônicos

O MIBR, uma das organizações de esports mais relevantes do mundo, e o Senac RJ anunciaram uma parceria para o lançamento da websérie “Elas nos games”. Composta por três episódios, a série tem como objetivo destacar as personagens femininas por trás do MIBR, compartilhando suas trajetórias e reforçando o crescente protagonismo das mulheres no universo dos games.

Roberta Coelho, CEO do MIBR

A iniciativa “Elas nos games” vai além das funções competitivas e busca mostrar o vasto universo de carreiras e possibilidades que podem ser exploradas e conquistadas pelas mulheres no cenário dos jogos eletrônicos. A websérie apresenta depoimentos de integrantes de diversos setores da equipe do MIBR, além de contar com dois depoimentos de alunas do Senac RJ. O objetivo é oferecer uma visão mais abrangente sobre o cenário de games e esports, conectando-os a iniciativas educacionais e destacando o impacto do conhecimento nas carreiras dos profissionais da área.

Leana Braga, Gerente de Economia Criativa do Senac RJ

“A websérie ‘Elas nos games’ reforça a importância da educação no desenvolvimento profissional para a área de games e esports. É papel do Senac RJ mostrar esses caminhos possíveis e trazer essas oportunidades para os jovens que, na maioria das vezes, acabam sendo estimulados a seguir uma carreira em profissões convencionais. Além de trazer ‘para o jogo’, a importância da inclusão feminina, dando visibilidade e acolhimento para essas meninas que se interessam por esse universo”, comenta Leana Braga, Gerente de Economia Criativa do Senac RJ.

MIBR e Senac RJ lançam websérie sobre mulheres no cenário dos jogos eletrônicos

A websérie “Elas nos games” é uma co-produção entre o MIBR e o Senac RJ, reforçando a parceria entre as duas entidades. O Senac RJ já apoia os times femininos de CS:GO e VALORANT, além do projeto WIBR, que busca valorizar as mulheres no cenário dos games.

O primeiro episódio de “Elas nos games” estará disponível a partir desta sexta-feira, 14 de julho, no canal do YouTube do MIBR. Os outros dois episódios serão lançados nos dias 28/07 e 11/08. A websérie promete revelar os bastidores e as histórias inspiradoras das mulheres que estão transformando o universo dos jogos eletrônicos.

“O ‘Elas nos games’ reforça a ideia de que as mulheres podem ser o que elas quiserem ser onde elas quiserem ser. A websérie chega para mostrar que o universo dos games também é um ambiente onde elas podem ter uma carreira, criar planos e contar sua história. O Senac RJ tem sido um parceiro fundamental, tanto apoiando nossas equipes de CS:GO e VALORANT, quanto no apoio ao WIBR. Elas estão nos games e vieram para ficar”, diz Roberta Coelho, CEO do MIBR.

A websérie “Elas nos games” é uma oportunidade única de conhecer as histórias e trajetórias inspiradoras das mulheres que estão fazendo a diferença no cenário dos jogos eletrônicos. Não perca essa chance de se inspirar e se conectar com o protagonismo feminino no universo dos esports. Assista ao primeiro episódio no canal do YouTube do MIBR e acompanhe os próximos lançamentos nos dias 28/07 e 11/08. Junte-se à revolução das mulheres nos games!