Websérie Condomínio do Barulho terá temporada ambientada no Cidade Maravilhosa

Sucesso no YouTube, websérie apresenta a montagem de um espetáculo como pano de fundo para outras histórias

Ambientada no bairro de Botafogo, na Zona Sul carioca, a nova temporada da websérie Condomínio do Barulho é a continuação do sucesso que estreou em 2014, no YouTube e marcou uma geração de fãs, quando a produção idealizada pela atriz Giulia Ayumi, na época com 12 anos, deu vida a personagem Milla.

Condomínio do Barulho foi o primeiro seriado curto da internet e teve um sucesso estrondoso, com a expressiva marca de 10 milhões de visualizações.



Nova temporada será ambientada no Rio de Janeiro

A nova fase da vida da personagem já está sendo produzida. As gravações ocorrem no Rio de Janeiro, na Escola de Artes In Cena, mais um desafio para o elenco que conta com artistas de vários estados brasileiros.

Milla no Rio

Na nova temporada, Milla chega ao Rio de Janeiro para montar um musical dirigido por Apollo (Apollo) seu antigo Crush de infância que se tornou um profissional bem-sucedido. Milla está sem seu braço-direito, que pediu demissão depois das confusões no acampamento e vive uma crise no relacionamento com Renato (Juan Monteiro) por causa da falta de tempo da estrela e dos ciúmes do namorado.

Giulia Ayumi

A montagem do musical será feita numa escola de artes (in Cena, em Botafogo) que estará à disposição da estrela. O elenco infanto-juvenil se mete em mil e uma confusões, enquanto os adultos são envolvidos pelo clima de romance e paixões. “No CDB a gente sempre busca trazer à tona muitas aventuras adolescentes e aquecer o coração dos fãs, que sempre aguardam por novidades e emoções”, conclui Giulia Ayumi.