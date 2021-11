Wagner Moura recusa papel em filme de ‘Mulher Maravilha’

Ator revelou que recusou papel em filme, pois, estava envolvido em outros projetos

Wagner Moura é um dos melhores atores brasileiros de sua geração e, por isso, tem se destacado muito em nas produções cinematográficas. Tanto é que recentemente atuou com Ryan Gosling e Chris Evans no filme “The Gray Man”, a produção mais cara da Netflix, avaliada em U$ 200 milhões, que estreará em meados de abril e maio do próximo ano.

Mas ele está tão disputado que até recusar papéis ele está. Convidado para atuar no filme Mulher Maravilha, o ator simplesmente disse “não” — então o papel ficou com o ator Pedro Pascal —: “Era um papel que tava ali… Me chamaram para conversar com a diretora e eu realmente não podia fazer, porque eu estava envolvido com outras coisas”, simples, claro e sucinto em uma entrevista para o canal Omelete.

Na entrevista, Wagner também falou mais a respeito do filme “Marighella”, na qual é diretor, roteirista e ator. E continuando a boa conversa, falou a respeito de grandes atores estarem saindo da Globo e assinando contratos com plataformas de streaming: “Eu não gosto muito desse negócio de ter de fazer uma coisa porque alguém está me pagando. Algo como ‘não quero fazer essa novela, mas ela paga um salário bom’. Eu não consigo fazer”, diz. “Para mim, o que estava na minha frente sempre era a minha vontade de querer fazer o que me interessasse artisticamente. Então, tudo que eu fiz na Globo, eu fiz porque quis, não por ser contratado”.

Wagner Moura é um ator, cineasta e músico, considerado pela crítica um dos protagonistas do atual cinema brasileiro

E em breve, Wagner estará atuando para o roteirista Kleber Mendonça Filho em um novo filme, prometido para 2023. Para além disso, a palavra de ordem é uma só – parceria. “Eu estou procurando gente com quem eu me identifique artisticamente e também como pessoa para fazer essas alianças”, explica.