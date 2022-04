Vyni do BBB22 segue carreira ao lado de João Mendes

O “influencer da baixa renda”, Vyni do BBB 22, do Crato, Ceará está com a carreira comandada por um dos maiores empresários do show business do Brasil

Conhecido como o “influencer da baixa renda”, Vyni do BBB 22, do Crato, Ceará está com a carreira comandada por um dos maiores empresários do show business do Brasil João Mendes. Com apenas 23 anos, Vyni já fazia sucesso nas redes antes da participação na casa mais vigiada do Brasil.

“Vyni é um menino inteligente, com pensamento ágil e que tem uma bela estrada pela frente. Ele domina o digital e está com muita vontade de fazer as coisas acontecerem”, conta João Mendes que é sócio da Mega Dreams, da Ingresso Digital e da Chango Digital.

“A simplicidade tem uma riqueza imensa. E o que o consumidor mais deseja nos dias de hoje é o que é verdadeiro. O Vyni é isso – de verdade”, completa João Mendes que trabalhou ao lado de nomes como Windersson Nunes, Tirullipa, Carlinhos Maia entre outros talentos.