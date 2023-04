“Volta, as crianças sentem a sua falta”, o DVD que levou Tierry ao Rio de Janeiro ganha segunda parte em Salvador

Neste domingo(16/4), na Arena Fonte Nova, o hitmaker recebe Pablo, Pericles, Kevi Jonny, Tays Reis e Jaldo Rodrigues

Depois do brilhante DVD gravado no Espaço Hall no Rio, há um mês, Tierry registra em Salvador a segunda parte do “Volta, as Crianças sentem a sua falta”. O audiovisual terá como cenário a Arena Itaipava Fonte Nova, como destaque do mega evento ‘Samba & Sofrência”, que acontece neste domingo (16/4).

Segundo Tierry, “Volta as crianças sentem sua falta – parte 2” traz produção de Cássio Henrique.



Tierry convidou vários amigos da música para as participações especiais, entre elas os cantores Kevi Jonny, Péricles, Tays Reis, Pablo e Jaldo Rodrigues.



Com concepção do próprio Tierry, direção de Renato Morais e comando geral da Work Show, o artista também empresta seus créditos à produção. Vale lembrar que na parte 1, registrada no Rio, ele dividiu palco e vozes com Belo, Léo Santana, MC Ryan, Zé Neto e Cristiano.

DVD que levou Tierry ao Rio de Janeiro ganha segunda parte em Salvador



Segundo Tierry, “Volta as crianças sentem sua falta – parte 2” traz produção de Cássio Henrique. “Ele trabalha comigo há um tempão, produziu ‘Lá ele’, fez os arranjos da ‘Acertou na mosca’ e ‘Oh, saudade da mãe dos meninos’, que é o disco da Rita. Ele é um cara que eu tenho um respeito e admiração grandes. Decidi gravar esta parte do DVD no ‘Samba & Sofrência’, um evento gigantesco, na minha terra e numa vibe que este projeto inspira’, declara o cantor.



Com assinatura de Neto Ferreira, “Samba & Sofrência” é considerado fenômeno de público, com mais de 40 mil ingressos vendidos, superando outros eventos já realizados no local.

“O projeto do Neto Piatã é um baita sucesso e toda mídia foi feita voltada para o DVD, que tem a participação especial de grandes artistas e de cantores que fazem parte do meu ciclo de amizade”, completa Tierry.



O show de Tierry está marcado para as 20h40 e terá duas horas de duração. Do espetáculo, serão registradas 10 músicas, sendo 5 inéditas e 5 regravações. “Com o Péricles, vou cantar ‘Fuga’, que é composição minha do Luan Santana, Cristian Ribeiro e do Matheus Marcolino. Com Pablo, vamos nos unir em duas regravações de “Quebrar e Arrochar”, que é um grande sucesso que a gente fez há muito tempo atrás, e “A Casa ao Lado”, um clássico da carreira do Pablo. Com Kevi (Jonny), farei ‘Chorência’, outro grande sucesso da minha carreira. Já com a Tays Reis, cantarei ‘Menina Linda’, mais um hit da minha trajetória. Com Jaldo, vamos de ‘Canudinho’, reverenciando o mar da Bahia que já nos deu régua e compasso para desenhar mais uma bela história ao lado de amigos incríveis’, adianta.

Depois do brilhante DVD gravado no Espaço Hall no Rio, há um mês, Tierry registra em Salvador a segunda parte do “Volta, as Crianças sentem a sua falta”.



Tierry conta aqui amizade com Jaldo e a Tays vem de longa data. “Desde o início da carreira deles, há muito tempo atrás. A Tays, com ‘Metralhadora’ e com a banda Vingadora, fez um grande sucesso e marca um momento importante. Agora, eles estão vindo para a minha produtora, tanto o Jaldo quanto a Tays. A gente vai começar a fazer um grande projeto juntos”, revela.



O “Pai das Crianças” assegura que todo artista precisa ter uma música forte, uma “Rita” e o Jaldo acertou agora “Canudinho”. “Eu quero poder cantar com ele para somar e para que as pessoas saibam quem ele é e que a gente possa vender muitos shows. A mesma coisa da Tays. Eu estou resgatando a Tays cantora, porque ela participou do reality e todo mundo sabe, estourando como digital influencer com muitos seguidores, mas a música foi deixada de lado para se dedicar a um papel maravilhoso como esposa do Biel e mãe da Pietra. Agora, vamos dar muito holofote a essa incrível artista”, finaliza.

O PAI DAS CRIANÇAS

Dono de um batismo artístico criado a partir do histórico bem-sucedido de suas canções, Tierre virou Tierry por conta da referência que o chamava como “o Rei dos hits”. O número de seguidores e execuções de suas composições e interpretações não desmentem essa origem: cerca de 3 bilhões de views no Youtube, no Spotify mais de 700 milhões, além de figurar entre os mais tocados do Brasil.

Em 2020, foi o compositor da canção mais tocada do ano, “Cem Mil”, na voz de Gusttavo Lima. São suas também “Os Anjos Cantam”, com Jorge e Mateus, e “Senha do Celular”, de Henrique e Diego, como “Agora eu me Curei”, gravada por Safadão, e “O que é O que é”, por Marília Mendonça, sem falar em “Choque Térmico”, com Luan Santana, e “Dançando”, interpretada por Ivete Sangalo. E dele por ele temos hits e mais hits. Na linguagem proposta por Tierry dentro do “Tierrismo”, as súplicas pela volta da mulher que maltratou e abandonou o sujeito apaixonado pautam vários sucessos, com versos que pedem “volta, Rita, sua desgramada, volta, que eu perdoo a facada” –no sentido mais do que figurado, que fique claro. E em todos os sentidos, Tierry é dono de letras, voz, versos e melodias, daí o título “Pai das Crianças”.