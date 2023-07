Volta às aulas pós-pandemia: Jovens conquistam 27 medalhas em Olimpíada Internacional de Matemática com projeto inovador

Professores do Ensino Médio Integral criam eletiva “Engenhando o Mundo” que cativa alunos e colhe resultados surpreendentes

No Centro de Ensino em Período Integral (CEPI) Nova Cidade, localizado em Aparecida de Goiânia (GO), um projeto pedagógico tem se destacado por seu impacto no engajamento dos estudantes na volta às aulas presenciais após a pandemia. Trata-se da eletiva “Engenhando o Mundo”, uma iniciativa que busca incentivar o aprendizado de matemática por meio da prática e preparar jovens para competições.

Jovens conquistam 27 medalhas em Olimpíada Internacional de Matemática com projeto inovador!

O projeto nasceu dentro de um componente curricular de livre escolha do Ensino Médio Integral, chamado “Eletiva”, que proporciona aos estudantes flexibilidade no currículo, permitindo que escolham os temas de interesse. De acordo com o diretor do CEPI Nova Cidade, Rui Carlos, a disciplina visa ampliar o acesso dos alunos a conteúdos diversos e estimular a criatividade, investigação e curiosidade.

Conheça o projeto que encantou estudantes após a pandemia!

Os resultados impressionantes não tardaram a surgir. Com a proposta inovadora da eletiva, 20 alunos abraçaram o desafio e participaram ativamente das atividades e orientações de estudo, o que resultou em uma conquista memorável: ao todo, eles trouxeram para a escola 27 medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática, sendo 15 de bronze e 6 de prata na fase regional, além de 6 medalhas de bronze na fase nacional.

A professora de matemática e orientadora do projeto, Reinalda Fernandes Gabriel, ressalta que o objetivo da escola vai além das conquistas em competições. A intenção é mostrar aos alunos como a matemática pode abrir portas e criar oportunidades em diversas áreas. Com uma abordagem diversificada, a eletiva utiliza recursos que vão desde vídeos do YouTube até lista de exercícios e palestras, tudo para despertar a importância da matemática e desenvolver habilidades necessárias para aprendizagem e competição internacional.

Além do reconhecimento das premiações, o projeto “Engenhando o Mundo” tem sido uma ferramenta valiosa para aproximar o interesse dos estudantes às diferentes atividades extracurriculares, contribuindo significativamente para a diminuição da evasão escolar. Isso é possível graças ao alinhamento do projeto com os pilares do Ensino Médio Integral, tais como a tutoria, o aprendizado na prática, o projeto de vida, o acolhimento e a orientação de estudos.

Um dos aspectos mais notáveis desse projeto é o protagonismo juvenil, que coloca os jovens como centro do processo de aprendizagem. Giovanna Curcino, uma das alunas participantes, conta que mesmo sonhando em cursar Psicologia, a eletiva foi fundamental em sua formação acadêmica e pessoal. As questões de lógica e raciocínio propostas pela eletiva colaboraram para o seu crescimento e conhecimento geral.

Assim, a eletiva “Engenhando o Mundo” não apenas revolucionou o ensino de matemática, mas também abriu novos caminhos para os estudantes pensarem sobre seus projetos de vida a partir da disciplina.