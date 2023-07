Volkswagen e The Town anunciam parceria histórica e revelam o T-Cross The Town

O SUV mais desejado do Brasil ganha uma versão especial e limitada em comemoração ao maior festival de São Paulo

No Jockey Club de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, o The Town e a Volkswagen anunciaram uma parceria que promete movimentar as ruas de São Paulo e do país inteiro. A Volkswagen do Brasil, patrocinadora do The Town, apresentou o tão aguardado carro do festival: o T-Cross The Town, uma versão especial e limitada do SUV mais desejado do Brasil.

Conheça o T-Cross The Town, o SUV mais desejado do Brasil em edição especial

O T-Cross The Town é uma homenagem ao maior festival que São Paulo já recebeu e representa a união perfeita entre música e automóveis. O lançamento do modelo aconteceu durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença de porta-vozes das duas marcas, celebrando a parceria de sucesso entre elas.

Volkswagen e The Town se unem em parceria histórica

Além disso, a Volkswagen foi anunciada como co-patrocinadora da Rota 85, um espaço dedicado ao ano que o Rock in Rio ganhou vida, 1985, e que coloca o Brasil na rota dos shows internacionais. Essa colaboração entre a Volkswagen e The Town reforça a sinergia entre os dois eventos e promete repetir o sucesso da parceria que ocorreu no Rock in Rio do ano passado.

O veículo traz uma série de itens de conforto e tecnologia, como o VW Play com câmera de ré, bancos de couro com costura aparente em azul

A versão especial do T-Cross estará disponível em quatro cores: Preto Ninja, Azul Norway, Cinza Platinum e Prata Pyrit. O veículo traz uma série de itens de conforto e tecnologia, como o VW Play com câmera de ré, bancos de couro com costura aparente em azul, rodas diamantadas de 17 polegadas e um badge exclusivo The Town. O SUV é baseado na plataforma modular MQB, conhecida por sua eficiência, rigidez e alto nível de segurança.

Volkswagen patrocina The Town e lança edição especial do T-Cross: O SUV mais vendido do Brasil ganha versão única em homenagem ao festival!”

A parceria entre a Volkswagen e a Rock World, empresa responsável pelo The Town, não é recente. A marca já foi parceira em quatro edições do Rock in Rio e agora se torna a fabricante oficial de automóveis do maior festival que São Paulo já recebeu. Essa longa história de colaboração é reafirmada com o lançamento do T-Cross The Town, que carrega o nome Volkswagen e representa a proximidade da marca com as pessoas, conectando-as através de paixões como a música e os automóveis.

Para aqueles que ainda não garantiram seu ingresso para o The Town e desejam vivenciar a primeira edição do maior festival de São Paulo, ainda há a oportunidade de adquirir entradas para os dias 2 e 7 de setembro, quando Post Malone e Maroon 5 são os headliners do palco Skyline. Os ingressos estão disponíveis exclusivamente no site da Ticketmaster.

Com três dos cinco dias de festival já esgotados, é importante garantir seu lugar o quanto antes. Os fãs do The Town podem adquirir ingressos por R$ 815 (inteira) e R$ 407,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxas adicionais. A compra está limitada a quatro ingressos por dia de festival por CPF, sendo permitida apenas uma meia-entrada por dia. O pagamento pode ser feito apenas por cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros.

Não perca a chance de fazer parte da história do The Town e experimentar a emoção de um festival épico em São Paulo. O T-Cross The Town, juntamente com a parceria entre The Town e Volkswagen, prometem tornar essa primeira edição inesquecível.