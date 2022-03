Vogue Life Experience celebra Dia Internacional da Síndrome de Down com a modelo Maju de Araújo

Evento fechado para convidados, que será realizado dia 21/03, contará com lançamento da campanha “EU ESCREVO A MINHA HISTÓRIA – Eu posso. Eu consigo. Eu vou”

À convite da modelo Maju de Araújo, no próximo dia 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, às 19h, a Vogue Life Experience, localizada dentro do Vogue Square, na Barra da Tijuca, realizará um evento em celebração desta data tão importante.

O encontro, somente para convidados, contará com desfile, música, muita troca de experiência e espaço para diálogo, além de um coquetel especial. A proposta é conscientizar e compartilhar com quem estiver presente que pessoas com Síndrome de Down tem potencialidades, sonhos, ambições, seus próprios propósitos. Lembrar que merecem oportunidades, apoio e incentivo para trilhar seus caminhos de forma independente.

(Crédito @laismartinsfotografia @marciorocha.video)

O evento contará com a exposição do ensaio fotográfico realizado para lançamento da campanha “EU ESCREVO A MINHA HISTÓRIA – Eu posso. Eu consigo. Eu vou”, que contou com artistas como Zeca Pagodinho, Deborah Secco, Diego Ribas e esposa, Mariana Xavier, Isabella Santoni, Rachel Apollonio e a cantora Catha.

Para a modelo, datas como o dia 21 de Março são importantes para mudar a visão tão pequena que as pessoas têm da Síndrome de Down. Servem para iluminar esse caminho com exemplos de pessoas com a Síndrome que tem, não somente superado essas expectativas negativas, como também mostrado que elas não estão distantes da realidade.

“Quando meus pais receberam a notícia de que eu tinha Síndrome de Down, os médicos pareciam falar sobre uma grande perda. As previsões eram muito negativas e limitantes e isso os assustou. Todos temos limitações, assim como todos temos potenciais. Todos precisamos de ajuda, assim como todos precisamos de oportunidades. Que essa data possa nos ajudar a lembrar disso e nos ajudar a mudar nossa forma de pensar e agir!” – ressalta Maju.

A “Vogue Life Experience” é uma content store que une tendência, inovação, encantamento e propósito. Inaugurada em janeiro deste ano, dentro do Vogue Square, a loja com 208m² aposta em experiências originais e multissensoriais, incluindo iluminação diferenciada, música, aromas especiais e eventos capazes de promover encantamento. Antecipando tendências do varejo, a VLE visa promover uma evolução na jornada do consumidor com um ambiente de aproximação entre marcas e clientes a fim de construir relevância na mente dos consumidores.