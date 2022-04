Você conhece os “Tesouros do Brasil”? Embaixadores do Rio apresentam o melhor do país

O canal tem mais de oito milhões de visualizações no YouTube

O que é um tesouro para você? A palavra vem do latim e significa “acúmulo de coisas valiosas”, podendo representar algo raro de grande valor. Para o casal João Víctor e Bruno o conceito dessa palavra vai muito além, é por isso que eles criaram o “Tesouros do Brasil”, um programa no YouTube onde mostram o melhor do Brasil para turistas e brasileiros.

Em abril o casal celebrou o aniversário de três anos do canal, que tem o objetivo de valorizar as riquezas brasileiras



Com uma grande sensibilidade e imagens encantadoras, a dupla visita lugares incríveis em diversos estados brasileiros e registram tudo em vídeo para o canal do YouTube. A ideia de criar o programa veio de João, um engenheiro civil que decidiu largar a profissão para se dedicar a área do turismo, setor em que Bruno já trabalha há 20 anos.

Os embaixadores oficiais do Rio de Janeiro afirmam que o lugar favorito deles na cidade é a praia de Ipanema



“Nos últimos 10 anos, Bruno tem trabalho trazendo gringos para o Brasil. Quando eu comecei a namorar ele, comecei a ver o Brasil dessa ótica que ele usava para poder vender o país para os estrangeiros… Sempre pontuando coisas positivas, lugares paradisíacos, nossa cultura culinária riquíssima”, explicou João.



Foi durante uma viagem ao México que surgiu a ideia de criar o “Tesouros do Brasil”. Bruno sabia que havia projetos de hotéis para apresentar o Brasil, mas João queria fazer algo que fossem além, que valorizasse a cultura e as riquezas do país. Foi em 2019 que eles deram o “start” oficial no programa, que desde o início foi tratado como algo totalmente profissional para o casal.

O casal mostra para o público o que cada cidade tem de melhor. Eles mostram a cultura, gastronomia, pontos turísticos e muito mais



O sucesso foi tanto que o “Tesouros do Brasil” já acumula mais de 130 mil inscritos no canal. A forma diferenciada em que o casal apresenta o Brasil fez até eles receberem o título de embaixadores do Rio de Janeiro, sendo os únicos influenciadores do YouTube a receberem essa honraria. Eles chegaram até a fazer um quadro na Band do Rio que ficou no ar por três meses.



Para 2022 já há vários projetos e viagens sendo preparados pelo casal. “Acabamos de voltar de Floripa e vamos para o Jalapão, tem uma viagem incrível para o Ceará em junho… Vai ter muita viagem e estamos bem ansiosos para começar a trabalhar e mostrar isso para o público”, contou João. Para concluir, ele pediu para que as pessoas se inscrevam no canal para não perderem as novidades que estão por vir.