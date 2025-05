VOA 2025: programa da Ambev dobra vagas e mira na inclusão produtiva em ONGs de todo o Brasil

Com atuação em todo o Brasil e pelo segundo ano consecutivo, o VOA, programa de voluntariado da Ambev, está com as inscrições abertas e pretende potencializar as iniciativas do terceiro setor voltadas para inclusão produtiva. Em 2025, serão ofertadas 80 vagas para ONGs de todo o país, mais que o dobro de anos anteriores. Com foco em empregabilidade e empreendedorismo, em áreas de desenvolvimento, educação e geração de renda, a iniciativa vai selecionar organizações que promovam desenvolvimento social e econômico. As inscrições estão abertas até 17 de junho, e o projeto faz parte da meta da companhia de impactar 5 milhões de pessoas até 2032.

“A nossa jornada de impacto positivo é longa e, desde 2022, passamos a atuar com um foco especial para promover a inclusão produtiva e ajudar os brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica, com conhecimento, conexão e empoderamento financeiro. O VOA, que existe desde 2018, nos ajuda a reforçar esse propósito de forma consistente, auxiliando a ampliar redes de apoio e troca de saberes, promovendo ainda mais crescimento compartilhado para o nosso ecossistema”, afirma Carlos Pignatari, Diretor de Impacto Social da Ambev.

Ao longo do programa, os participantes terão acesso a uma trilha formativa estruturada com videoaulas, encontros presenciais regionais, mentorias estratégicas e projetos práticos. Outra novidade na edição de 2025 é que a iniciativa também conta com uma rede de apoio que oferecerá conteúdos e suporte para as organizações não selecionadas e um mapeamento e engajamento contínuo de organizações que já participaram do programa.

O VOA é um programa que já é uma grande referência em aceleração no ecossistema de impacto e a Ago Social veio para trazer uma inovação metodológica para direcionar a formação a organizações que impulsionam a inclusão produtiva no Brasil. “É um programa que já demonstrou, na prática, gerar real transformação para todos os participantes, sejam os mentores voluntários da Ambev, organizações participantes e pessoas atendidas por elas”, explica Alexandre Amorim, CEO e Cofundador da Ago Social.

Nos últimos 7 anos, o VOA já impactou mais de 10 milhões de pessoas, por meio de mais de 30 mil horas de mentorias voluntárias oferecidas por colaboradores da Ambev a mais de 500 organizações.

Para participar, as ONGs devem ter no mínimo dois anos de CNPJ ativo, comprometimento da liderança, autonomia para realização de mudanças na gestão, grande potencial de impacto social na sua região e vontade de crescer. As inscrições estarão abertas até o dia 17 de junho e podem ser feitas pelo site oficial do programa.