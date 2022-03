Viviane Bordin, dona de um império digital, fala do sucesso da plataforma OnlyDiamonds

Após alcançar um grande sucesso com a Diamonds Brasil, Viviane trouxe a plataforma OnlyDiamonds, concorrendo diretamente com a plataforma ‘Onlyfans’

Após ser capa de diversas capas nacionais e internacionais da maior publicação masculina de todos os tempos, a Playboy, Viviane Bordin começou um verdadeiro império digital. Ela é a CEO da revista virtual Diamond Brazil e lançou recentemente o mais novo projeto: a plataforma de conteúdo adulto ‘Only Diamonds’.

A empresária conta que playboy foi importante para que ela pudesse trilhar novos caminhos, “a Playboy me trouxe a profissão, eu praticamente comecei na Capa da Playboy. Portas abertas e campanhas gigantes como cervejas, lingeries renomadas, joias, etc.”. Conforme as experiências, se apaixonando cada vez mais pelo universo da nudez e quebrando tabus, surgiu a revista digital Diamond Brasil.

Viviane já garantiu que os inscritos da plataforma encontraram celebridades, modelos e muito mais (Crédito: Andrea Schaefer)

Após alcançar um grande sucesso com a Diamonds Brasil, Viviane trouxe a plataforma OnlyDiamonds, concorrendo diretamente com a plataforma ‘Onlyfans’. O novo site criado dará o direito dos usuários pagarem para assistir vídeos e fotos picantes de homens e mulheres da plataforma, como se fosse uma assinatura. Viviane já garantiu que os inscritos da plataforma encontraram celebridades, modelos e muito mais.

“Nosso foco é a entrega de conteúdo das parcerias, modelos, artistas, coachs tudo com assinatura direta dos fãs e seguidores. O universo digital tem ganhado força a cada dia e nossa equipe está pronta para esse novo ciclo da Diamond Brazil. Artistas e autores dos mais variados conteúdos poderão partilhar e interagir com fãs e apreciadores, dando o devido valor ao próprio material”, disse a empresária.

Uma das coisas mais importantes e que Viviane fez questão de reforçar sobre a plataforma é a segurança, sigilo e discrição de todos os inscritos (Crédito: Andrea Schaefer)

Segundo Bordin a plataforma é totalmente gratuita, onde os novos usuários tem facilidade no cadastro e não pagam nenhum valor, apenas fatura. “Se a pessoa for desapegada do tabu e do preconceito tem muito a ganhar, sempre digo, porque se expor gratuitamente nas redes sociais enquanto os assinantes pagam ate para ver um pé!?”.

Uma das coisas mais importantes e que Viviane fez questão de reforçar sobre a plataforma é a segurança, sigilo e discrição de todos os inscritos. O objetivo é atender as expectativas e desejos dos usuários, enquanto isso dar um retorno financeiro para aqueles que produzem conteúdo na rede.