VIVA substituirá ‘Páginas da Vida’ por ‘Caminho das Índias’ na programação

A novela de Glória Perez é um dos maiores sucessos da TV brasileira

‘Páginas da Vida’ marcou época com a terceira Helena de Manoel Carlos. Com 203 capítulos, a história da menina Clara ajudou a dar voz as pessoas com síndrome de Down. Agora, a novela dará espaço para um fenômeno da televisão brasileira: ‘Caminho das Índias’, a novela que lançou moda e foi transmitida em vários países.

A novela indiana foi lançada em 2009 com 203 capítulos, tendo ganhado até um prestigiado Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela

A novela de Manoel foi lançada em 2006 e já chegou a se reexibida em outros anos no VIVA. Dia 22 de novembro, ‘Páginas da Vida’ voltou para a programação da emissora das 13h30 às 14h25, logo após ‘Sonho Meu.’ Após o fim da novela, quem ficará no lugar é a história de Glória Perez, que também terá reprises das 22h55 às 23h45.



O enredo principal da novela era o triângulo amoroso entre Maya (Juliana Paes), Bahuan (Márcio Garcia) e Raj (Rodrigo Lombardi)

A novela indiana foi lançada em 2009 com 203 capítulos, tendo ganhado até um prestigiado Emmy Internacional na categoria de melhor telenovela. A história foi exibida em mais de 130 país, como Estados Unidos, e é uma das tramas mais vendidas pela Rede Globo. Entre o elenco principal está Juliana Paes, Rodrigo Lombardi, Márcio Garcia, Tony Ramos e Lima Duarte.