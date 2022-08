VIVA estreia “Mister Brau”, com Lázaro Ramos e Taís Araújo

O programa acompanha o casal de origem humilde Michele (Taís Araújo) e Brau (Lázaro Ramos), que conquista dinheiro e fama com seu talento e trabalho, mas sem deixar de reverenciar suas raízes

A partir de segunda, dia 22 de agosto, o VIVA vai exibir pela primeira vez a série “Mister Brau”. O programa acompanha o casal de origem humilde Michele (Taís Araújo) e Brau (Lázaro Ramos), que conquista dinheiro e fama com seu talento e trabalho, mas sem deixar de reverenciar suas raízes. Exibida originalmente de 2015 a 2018 na TV Globo, a atração mostra a intimidade, as relações, a casa e a vida do pop star Mister Brau, que se muda para uma mansão, e, por conta de sua rotina incomum, se envolve em confusões com os vizinhos do condomínio luxuoso, na Barra da Tijuca.

Mister Brau ( Lázaro Ramos ) e Michele ( Taís Araújo ) em Angola | Acervo TV Globo

“‘Mister Brau’ foi um dos trabalhos mais prazerosos e importantes que eu fiz na minha trajetória. Uma obra que, através do humor, leva tantas reflexões importantes com um personagem que até hoje eu sinto falta de viver. Isso, porque é um homem que estava sempre caçando alegria, apaixonado pela sua mulher e celebrando a vida. Para mim, esse é o Mister Brau. Sem falar em sua família importantíssima para a representação positiva no nosso país. Até hoje, pessoas sentem saudade. O programa merece ser revisto”, comenta Lázaro Ramos.

O programa de quatro temporadas também apresenta no elenco nomes como Marcelo Flores, Luis Miranda, Kiko Mascarenhas, George Sauma, Guta Stresser, Cláudia Missura, Daniel Dantas e Fernanda de Freitas. Com exibição de segunda a sexta, a partir das 19h, “Mister Brau” conta com direção de Maurício Farias e produção dos Estúdios Globo.