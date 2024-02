Vitória receberá grandes chefs da gastronomia nacional em abril

O Fábrica de Chefs, sucesso em 2023 com Beca Milano e outros chefs nacionais, terá a 2ª edição em Vitória no dia 22 de abril deste ano

O evento Fábrica de Chefs é o maior workshop de gastronomia do Espírito Santo que promove troca de experiências reunindo os maiores nomes da gastronomia moderna para compartilhar as trajetórias dos chefs, atualizações e técnicas avançadas do mercado da culinária profissional, mostrando o segredo para o sucesso na gastronomia.

Chefs de cozinha, estudantes de gastronomia e amantes da culinária terão a oportunidade de estar perto dos maiores Chefs do Brasil, trocar experiências e conhecer os segredos de:

Felipe Bronze

Um dos principais nomes da gastronomia brasileira contemporânea. Formado em Artes Culinárias pelo “Culinary Institute of America” (EUA), é chef-proprietário dos restaurantes Oro no RJ (@oro_restaurante), PIPO em SP (@pipo_sp) e Taraz.

Em vinte anos de carreira, o chef acumula mais de 20 prêmios, sendo a maioria deles à frente de seu restaurante Oro, que em 2017 conquistou duas estrelas no Guia Michelin. Na televisão, já são quinze anos como apresentador de programas como “O Mago da Cozinha” no Fantástico (Globo) e, durante nove anos consecutivos, o “Que Seja Doce” e “The Taste Brasil”, ambos no Canal GNT/Globo.

Em 2023 foi o apresentador com mais horas na TV simultaneamente, à frente do Top Chef Brasil (RecordTV), Que Seja Doce, Perto do Fogo e The Taste (GNT/Globoplay). Já nas redes sociais, Felipe (@felipebronze) possui seiscentos e cinquenta e cinco mil seguidores no Instagram.

Bruna Rebelo

Com mais de 30 mil alunos espalhados em mais de 65 países. Professora de confeitaria especialista em bolos cobertos com buttercream. Formada em Gastronomia e tem diversos cursos de especialização na área de confeitaria.

Toda essa trajetória lhe fortaleceu muito e hoje ela é a idealizadora da Cakelover, uma das maiores empresas de ensino digital no Brasil no nicho de confeitaria.

Carlos Bertolazzi

Fundador do Zena Cucina, um restaurante em São Paulo agraciado com a distinção Bib Gourmand Michelin, Bertolazzi é um premiado chef de cozinha e também apresentador de TV brasileiro. Atualmente é apresentador do programa Fábrica de Casamentos, transmitido no SBT e no Discovery Home & Health, juntamente com Chris Flores.

Também foi jurado do programa de culinária BBQ Brasil em 2016 e 2018, exibido no SBT. Ficou conhecido em todo o Brasil, por ter apresentado o programa de culinária Hell’s Kitchen: Cozinha sob Pressão onde avaliava com precisão os pratos dos competidores amadores.

Rafa Gomes

Vencedor do Prêmio Masterchef Profissional em 2022 e destaque no Iron Chef Brasil. Chef com passagens sólidas pelo GramercyTavern em NY Gramercy Tavern, Eleven Madison Park em NYC e Mirazur na Cote d’Azur. Experiência internacional passando pelo Alasca, Ásia, América Latina e Europa. Em 2018 abriu o seu 1° restaurante, ITACOA Paris.

Rubens Catarina

Rubens Salfer, mais conhecido como Rubens Catarina, nasceu e cresceu em Joinville, onde aprendeu que comer é um dos grandes prazeres da vida. Depois de viver anos na Europa e trabalhar com Michel Guerard e Juan Mari Arzak, voltou para o Brasil e foi parar na cozinha de Alex Atala. Atualmente, é chef- executivo do grupo D.O.M., encarregado de supervisionar restaurantes e outras operações.

Luiz Paulo (Lulo Fouet)

Uma grande revelação da confeitaria brasileira da atualidade! Chef executivo de confeitaria de grandes grupos nacionais e atualmente pertence ao Grupo OBST. Foi chef confeiteiro de Felipe Bronze onde teve seus primeiros destaques. Vem tomando conta do cenário da confeitaria moderna e ministrando cursos incríveis. Sem medo de passar suas técnicas em suas redes sociais vem ganhando cada vez mais autoridade com sua didática.

Hugo Grassi

Nosso Orgulho Capixaba, segundo lugar na segunda temporada do programa Hell’s Kitchen – Cozinha Sob Pressão. Esteve em programas nacionais ao lado de Cátia Fonseca, Daniela Albuquerque, Regina Volpato, Ronnie Von, Daniel Borghi, entre outros.

Em 2015 trabalhou ao lado de Carlos Bertolazzi, renomado chef e apresentador de três temporadas do Hell’s. Participou também da equipe de especialistas do Programa Fábrica de Casamentos. Formado em gastronomia pela Universidade Vila Velha, assinou cardápios para restaurantes por todo país.

Além dos super chefs confirmados, teremos surpresas e participações especiais, até a Narcisa do Programa Eliana do SBT, representada pelo comediante Tiago Barnabé, já confirmou presença no evento e promete trazer muita alegria para a 2ª edição do Fábrica de Chefs.

O local escolhido para esta edição do Fábrica de Chefs será o Espaço Patrick Ribeiro. “Vamos transformar o palco do Patrick Ribeiro em uma super cozinha de finalização para um mega espetáculo da culinária nacional”, afirma o chef capixaba Hugo Grassi.

O evento será realizado no dia 22 de abril a partir das 08h com encerramento às 22h. “A segunda edição do Fábrica de Chefs será uma imersão gastronômica em formato de workshop e promete trazer para Vitória muito conhecimento e atualizações da culinária moderna nacional com os maiores chefs do Brasil”, confirma Charles Souza produtor do evento.

Confira nossa programação:

08:00 – Recepção

09:00 – Hugo Grassi

10:00 – Rubens Catarina

12:00 – Intervalo

14:00 – Lulo

15:00 – Bruna Rebelo

16:00 – Rafa Gomes

17:00 – Café

17:30 – Carlos Bertolazzi

18:30 – Felipe Bronze

19:00 – Coquetel / Network

O evento também receberá exposições de marcas e empresas da gastronomia garantindo mais experiência para os participantes. Os fãs assíduos da gastronomia nacional também poderão usufruir do espaço VIP com acesso direto aos chefs convidados para network e fotos, almoço especial e acesso exclusivo front stage.

Para adquirir o ingresso, basta acessar o Instagram @fabricadechefs_

Atenção: as vagas vagas são limitadas.

SAC: +55 (27) 99601-0312 Atendimento em horário comercial