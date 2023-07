Vitor Belfort e Joana Prado anunciam documentário sobre o desaparecimento da irmã do lutador

Casal divulgou o lançamento durante o programa da Rede TV!, “A Tarde é Sua”, de Sônia Abrão

Durante participação no programa da Rede TV!, “A Tarde é Sua”, de Sônia Abrão, Vitor Belfort e Joana Prado anunciaram o lançamento de um documentário sobre o desaparecimento da irmã do lutador. A produção do Disney Plus vai retratar quem era Priscila Belfort, desaparecida há quase 20 anos.

Documentário sobre o desaparecimento de Priscila Belfort será lançado pelo Disney Plus Crédito: Reprodução Rede TV!



Em entrevista exclusiva, o casal falou sobre o caso ocorrido no dia 09 de janeiro de 2004 e de seus desdobramentos. Vitor e Joana lembraram das investigações, segundo ele falhas, e que não chegaram a apurar sequer o namorado da irmã na época do desaparecimento.

“A única coisa que a gente quer é justiça. E não só pra Priscila, mas pra vários casos” Crédito: Reprodução Rede TV!



“Criaram uma imagem da Pri que não era real. A gente teve que escutar que a Priscila tinha envolvimento com traficante, que foi estuprada não sei quantas vezes. Então o documentário vai servir primeiro pras pessoas conhecerem a Pri como ela era e ajudar a gente a ter a oportunidade de estar ajudando diversas famílias que passam por esse problema e poder estar evitando que esse problema continue acontecendo”, disse Joana.

Priscila Belfort desapareceu aos 29 anos no dia 09 de janeiro de 2004 Crédito: Reprodução



Priscila Belfort desapareceu aos 29 anos após deixar o trabalho sozinha avisando aos colegas que ia almoçar. Desde então, ela nunca mais foi vista. Na época do desaparecimento, o caso ganhou repercussão em toda a mídia nacional e Vítor lembrou que a primeira a abrir espaço para a família foi Sônia Abrão. “Você foi a primeira a abrir aqui o negócio da Priscila”, relembrou.



Ao falar sobre o documentário Vitor Belfort destacou que esté um um problema enfrentado por milhares de famílias todos os anos no Brasil e que a ideia da produção é também dar força a estas pessoas. “Três semanas antes da minha luta do Campeonato Mundial, onde fui campeão, aconteceu aquela tristeza e hoje a gente sabe que mais de 80 mil famílias por ano, só no Brasil, sofrem com o desaparecimento”, afirmou o lutador.



Ao se manifestar sobre a questão, Sônia Abrão destacou que o documentário pode ser uma retomada do caso, que poderá, enfim, ser elucidado. “De repente vai se investigar esse namorado que você fala. Alguma coisa pode ser encontrada enquanto o documentário está rolando”, afirmou a apresentadora.

Belfort também revelou a criação de uma ONG, a Together 4 Them [juntos por todos, em tradução livre], ou simplesmente T4T, que busca dar mais visibilidade ao tema.



“O desaparecimento eu falo que é pior que a morte. Você tem que enterrar aquela pessoa todo dia”, desabafou Belfort. “A única coisa que a gente quer é justiça. E não só pra Priscila, mas pra vários casos”, pontuou o lutador.