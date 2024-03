Visão renovada: 220 Estudantes do DF recebem óculos gratuitos

Em uma manhã ensolarada de sábado, em São Sebastião, algo especial está prestes a acontecer para 220 alunos da Escola Classe Vila do Boa. Graças ao projeto “Visão para Todos”, esses jovens estudantes terão a oportunidade de ver o mundo com novos olhos, literalmente. A iniciativa, que já vem mudando a vida de muitas crianças carentes no Distrito Federal, oferece exames de vista e óculos de grau de forma totalmente gratuita.

Exames de vista e óculos grátis

Idealizado pelo empresário e ex-deputado Carlos Tabanez, e realizado pelo Instituto de Cultura, Cidadania e Desenvolvimento Social (INCIDE) com o apoio de diversos parceiros locais, o projeto não é apenas uma ação de caridade. É um movimento de esperança e transformação, que visa garantir um futuro mais brilhante para as crianças do DF.

O projeto “Visão para Todos” está fazendo a diferença nas escolas públicas do Distrito Federal

Desde seu início em 2020, a equipe voluntária do projeto percorreu igrejas e comunidades, levando cuidados essenciais de saúde ocular para aqueles em necessidade. Em 2023, a ação se expandiu para as escolas, começando uma nova fase de atuação direta com o público infantil. O foco são estudantes do ensino fundamental I, que além de receberem os exames, são presenteados com óculos equipados com lentes digitais e proteções contra UV e luz azul.

Ação do INCIDE e apoiadores locais oferece óculos com proteção UV e luz azul gratuitamente, visando o bem-estar de estudantes de São Sebastião

“No dia 6 de março, iniciamos nossa jornada em São Sebastião e atendemos as crianças da Escola Classe Vila do Boa”, conta Tabanez, com um brilho nos olhos. “Agora, estamos de volta com força total, prontos para entregar 220 óculos neste sábado. É apenas o começo de uma jornada cheia de esperança.”

Essa iniciativa é uma verdadeira benção para muitas famílias, que muitas vezes não têm condições de arcar com os custos de exames e óculos. A diferença que uma visão clara pode fazer na vida e no aprendizado de uma criança é imensurável. Além de melhorar o desempenho escolar, os óculos ajudam a prevenir dores de cabeça e fadiga ocular, comuns em quem força a vista.

Com mais de três mil exames de acuidade visual já realizados e a previsão de atender mais de dois mil estudantes apenas em 2024, o projeto “Visão para Todos” segue firme em seu propósito. São Sebastião, Taguatinga e Estrutural estão na lista das próximas paradas, prometendo um futuro com mais qualidade de vida e oportunidades para as crianças dessas comunidades.

Em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, iniciativas como o “Visão para Todos” reforçam a importância do cuidado com a saúde ocular desde cedo. Obrigado aos voluntários, apoiadores e a todos que tornam esse projeto possível. Juntos, eles estão não apenas mudando a visão, mas também o futuro de muitas crianças no Distrito Federal.

Para mais informações sobre as próximas instituições que serão contempladas ou como participar, entre em contato pelo e-mail: contato@incide܂ong܂br