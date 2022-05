Virada de chave: desenvolvimento pessoal transformou trajetória do empresário Philip Han

As novidades serão compartilhadas com os mais de 32 mil seguidores no Instagram, que acompanham diariamente os bastidores da trajetória de Philip Han

O desenvolvimento pessoal transformou a trajetória do empresário Philip Han. Descendente de sul coreanos, Philip Han trabalha atualmente com o objetivo de espalhar ainda mais informações essenciais sobre desenvolvimento pessoal e comportamento, o escritor e palestrante Philip Han está desenvolvendo um projeto inovador: o maior ecossistema de entretenimento e conhecimento do Metaverso.

As novidades serão compartilhadas com os mais de 32 mil seguidores no Instagram, que acompanham diariamente os bastidores da trajetória de Philip Han. Como empresário com visão, Philip Han aconselha e dá dicas de como abrir a mente empresarial.

Nascido em 1982 em Foz do Iguaçu, no Paraná, o escritor e palestrante Philip Han viaja o mundo espalhando suas mensagens sobre a importância do esforço, dos sonhos e da luta pelos objetivos.

Philip Han é descendente de sul coreanos, já morou no México e hoje reside nos Estados Unidos. Inspirado em nomes como Robert Kiyosaki, Bob Proctor e Dale Carnegie, Philip Han aposta no poder do networking e trabalha com foco em empreendedorismo e liderança para o público jovem.