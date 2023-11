VIP Leilões: Pioneirismo, democratização e crescimento exponencial no mundo dos leilões

Empresa se destaca oferecendo atendimento de qualidade e condições especiais

A VIP Leilões está revolucionando o mercado de leilões no Brasil com seu pioneirismo, compromisso com a democratização e um crescimento notável ao longo de sua história. A empresa, que se destaca como líder na gestão e liquidação de ativos em todo o país, tem se tornado uma referência no setor de leilões, com uma plataforma moderna e uma abordagem centrada no cliente.

A VIP Leilões inova no segmento ao proporcionar uma plataforma de leilões online,

acessível a partir de qualquer dispositivo e em qualquer local. Seu propósito é democratizar o leilão e suas vantagens para um público mais amplo, tornando o processo de arremate acessível a todos.

Colocando o cliente no centro de suas operações, a VIP oferece um atendimento de

qualidade e condições especiais, como financiamento em até 60 vezes e entrega em todo o Brasil por meio de sua frota própria com mais de 160 caminhões. Os clientes podem visualizar fotos e vídeos detalhados dos veículos em leilão, incluindo visitação 360°, tornando a compra segura e conveniente.

No universo competitivo dos leilões, Vicente Paulo se destaca como um leiloeiro experiente e respeitado. Com mais de 25 anos de atuação, ele se dedicou a transformar o mercado, fornecendo soluções completas e atendimento personalizado aos clientes que desejam comprar e vender veículos ou imóveis por meio de leilões.

Vicente Paulo se tornou o fundador e leiloeiro oficial da VIP Leilões, uma plataforma reconhecida no ramo.

A empresa é a única do segmento presente fisicamente em todo o Brasil, com mais de 32 unidades em todas as regiões do país. Movimentando um impressionante número de ativos, incluindo mais de 5.500 imóveis e mais de 60.000 veículos leiloados anualmente. Seu site registra mais de 1 milhão de acessos por mês, e mais de 17.000 novos clientes se cadastram mensalmente.

Além disso, a VIP Leilões oferece um ecossistema de serviços abrangente, que inclui leilões diários em diversos horários, confiabilidade e credibilidade com mais de 25 anos de atuação no mercado, uma diversidade de veículos que abrange desde motos até veículos elétricos e híbridos, financiamento, entrega em todo o Brasil e documentação rápida para os clientes. A empresa também se destaca pelo atendimento ao cliente, sendo finalista no Prêmio ReclameAQUI 2023 pelo segundo ano consecutivo, um feito único no segmento de leilões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A história de sucesso da marca é marcada por um crescimento exponencial ao longo dos anos. Começando com apenas 15 veículos em 1997, a empresa expandiu sua presença em todo o Brasil, inaugurando unidades em várias regiões e se tornando um líder no setor de leilões. Seu compromisso com a inovação, democratização e atendimento ao cliente a coloca no topo do mercado de leilões no país.

A inovação, o compromisso com o cliente e o crescimento estratégico são os pilares para seu sucesso em um mercado competitivo. Com um olhar voltado para o futuro, a empresa continua a revolucionar o setor de leilões e a fazer história no Brasil.