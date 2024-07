Vigor anuncia novo posicionamento de marca e traz de volta jingle icônico

A Vigor, que tem mais de um século de história, anuncia esta semana seu reposicionamento de marca, revelando uma nova identidade visual que traduz sua essência. Sob o lema “Cada Dia Tem seu Sabor”, a marca celebra um cotidiano mais saboroso, destacando o sabor como o coração de seu negócio e sua presença constante na vida das pessoas.

Esse novo conceito acompanha o lançamento da campanha anual, que traz de volta o querido Jingle Mais Saboroso de Todos, direto para o coração dos lovers e conquistando os ouvidos de novos consumidores.

Ao longo dos anos, a marca construiu um portfólio vasto e diversificado que abrange iogurtes, requeijões, chantillys, queijos. Com o movimento, a Vigor quer reafirmar seu compromisso com a qualidade e a inovação, adaptando-se às novas demandas do mercado e aos desejos dos consumidores.

“O reposicionamento da nossa marca representa um movimento significativo na nossa trajetória de mais de um século. Estamos empolgados em apresentar uma identidade visual renovada, que não só destaca a nossa tradição de qualidade, mas também reflete nosso compromisso de levar mais sabor para a vida das pessoas. Não há um brasileiro que passe um dia sem cruzar com um dos nossos produtos, seja no café da manhã, lanchinho da tarde ou happy hour. Queremos proporcionar momentos de prazer e bem-estar a cada dia, e isso se reflete em cada detalhe que levamos para essa construção” afirma Karina Dal Sasso, diretora de marketing da Vigor.

Nova identidade visual

Parte fundamental dessa transformação é a renovação do conceito e da identidade visual. Desenvolvida em parceria com a agência anacouto, a proposta mantém o tradicional azul da marca, com ajuste na tonalidade, e adiciona uma paleta de cores frescas para dar sustentação às peças gráficas. Os novos elementos trazem uma estética mais descontraída, com ênfase em formas que remetem à cremosidade e ao apetite pelos produtos Vigor.

O logotipo também foi ajustado, com uma tipografia harmonizada nas pontas, que também reforçam a “cremosidade” e refinamentos técnicos para proporcionar um maior equilíbrio visual.

“Os novos universos visual e verbal da Vigor são a reafirmação do compromisso da marca com a qualidade e a inovação. Mantivemos elementos clássicos que refletem a tradição e confiança construídas ao longo de mais de um século, enquanto introduzimos novos componentes que representam modernidade, proporcionando uma experiência visual que comunica claramente os valores e a essência da marca”, afirma Ana Couto, CEO da agência anacouto.

Embora a nova fase traga inovações, a marca optou por manter o tradicional azul, remetendo ao seu pioneirismo que a tornou um nome confiável no mercado de alimentos. Isso combina a expertise centenária com um olhar voltado para o futuro, prometendo fortalecer ainda mais a presença da marca no dia a dia dos brasileiros.

“Sabor é o que temos de mais valioso enquanto ideia de produto. Por isso, investimos em inovação, pensando em tornar o dia a dia das pessoas mais saboroso com os nossos produtos. Nossa nova identidade visual e essência são um convite aos consumidores para experimentarem essa jornada conosco” afirma Karina Dal Sasso, Diretora de Marketing da Vigor.

Nova campanha e jingle icônico

Para celebrar essa nova fase e acompanhar o lançamento da identidade visual, a empresa lança uma campanha que destaca como seus produtos estão presentes no dia a dia dos brasileiros. Criada pela DM9, a campanha mostra momentos especiais como o happy hour, café da manhã e lanche da tarde, ilustrando como a marca acompanha os consumidores nas horas mais gostosas do dia, por meio de seu amplo portfólio de produtos.

Um destaque especial é o retorno do icônico Jingle Mais Saboroso de Todos, que marcou gerações e agora volta em uma releitura que reforça a mensagem com os queijos, requeijões e iogurte grego. A melodia chega novamente nos lares brasileiros, despertando memórias afetivas e conectando ainda mais a marca ao seu público.

Para criar uma experiência mais imersiva e contínua com os consumidores e reforçar a presença da marca, a campanha contará com uma série de filmes mostrando o querido jingle e os produtos no dia a dia das pessoas a fim de despertar o desejo pelos produtos Vigor. Completando a estratégia 360º da marca, também haverá ativações em rádios, relógios de rua, telas em edifícios e no metrô.

“Estamos entusiasmados em trazer de volta um jingle tão amado por tantas pessoas. Ele representa não apenas nossa história, mas também a conexão emocional que temos com nossos consumidores ao longo dos anos. Estamos ansiosos para que todos possam experimentar essa nova fase da nossa marca, que une tradição e inovação de forma única. Melhor ainda é poder trazê-lo junto a esse novo momento que vivemos com o reposicionamento de marca e nossa nova campanha”, afirma Karina Dal Sasso.

