VigilantesdoPeso celebra 60 anos de existência e é um dos programas de emagrecimento mais eficazes do mundo

No Brasil há quase 50 anos, a história do VigilantesdoPeso, programa de emagrecimento embasado na ciência da nutrição e comportamento, começa em 1963, quando Jean Nidetch, uma dona de casa de Nova York, decidiu perder peso. Ela convidou algumas amigas para se juntarem a ela em um grupo de apoio, onde compartilhavam experiências, trocavam receitas saudáveis e se motivavam mutuamente. A abordagem foi bem-sucedida e, logo, o grupo começou a crescer de maneira significativa, ganhando popularidade e se estabelecendo como uma organização para ajudar as pessoas a perderem peso de forma saudável.

Para Carolina Lima, Diretora de Marketing da VigilantesdoPeso no Brasil, o programa se tornou tão grande graças à sua abordagem comunitária de apoio, filosofia flexível e resultados comprovados. Créditos: Mundo RH

Ao longo de sua trajetória, o programa expandiu sua presença internacionalmente e se tornou uma das organizações mais reconhecidas e respeitadas no campo da perda de peso e estilo de vida saudável. Hoje, a companhia possui cerca de 4 milhões de usuários ativos e atua em 10 países, incluindo o Brasil. Além disso, já contribuiu com mais de 130 estudos revisados por pares e de 35 ensaios de controle randomizados publicados.

Outro importante diferencial são as reuniões semanais lideradas por “coaches”, usuários que já perderam peso e construíram uma trajetória de sucesso junto ao programa. Nessas ocasiões os participantes podem compartilhar suas experiências, receber apoio e aprender estratégias para a perda de peso. Com a evolução tecnológica, o VigilantesdoPeso oferece seu próprio aplicativo, onde é possível ter acesso a recursos, ferramentas e à comunidade virtual, que auxiliam na jornada de perda de peso.

“O VigilantesdoPeso se tornou tão grande graças à sua abordagem comunitária de apoio, filosofia flexível, resultados comprovados, expansão internacional, uso da tecnologia e parcerias estratégicas. Fatores que contribuíram para seu crescimento e popularidade ao longo dos anos. Atualmente, 80% dos assinantes são digitais, o que reforça o alcance e crescimento gradativos do programa, impactando de maneira benéfica para uma série de pessoas que buscam a perda de peso sem sofrimento” explica Carolina Lima, Diretora de Marketing da VigilantesdoPeso no Brasil.

O programa de emagrecimento é embasado na ciência da nutrição e comportamento. Créditos: Freepik

Entre os principais motivos que ajudaram a consolidar o VigilantesdoPeso como a melhor dieta, pelo ranking “Melhores Dietas” por 13 anos consecutivos, podemos citar:

Abordagem baseada em grupo e apoio mútuo: O programa adotou uma abordagem de grupo desde o início, oferecendo reuniões semanais onde os participantes podem se conectar, compartilhar experiências, receber apoio e se motivar mutuamente. Essa abordagem comunitária criou um ambiente encorajador e de suporte, que muitas pessoas encontram benéfico durante sua jornada de perda de peso.

Filosofia flexível e abrangente: O VigilantesdoPeso é conhecido por sua abordagem flexível e abrangente para a perda de peso. Ao invés de impor restrições extremas, o programa incentiva escolhas alimentares saudáveis e equilibradas, permitindo que os participantes personalizem suas refeições de acordo com suas preferências e necessidades individuais. Essa abordagem adaptável atraiu muitas pessoas que procuram um caminho realista e sustentável para emagrecer.

Resultados comprovados: O programa acumulou ao longo dos anos uma base sólida de histórias de sucesso. Muitas pessoas alcançaram seus objetivos e mantiveram o peso a longo prazo por meio dele. Esses resultados positivos aumentaram a reputação da organização e levaram à conquista de uma imagem positiva, atraindo mais usuários.

Evolução tecnológica: Com o avanço da tecnologia, o VigilantesdoPeso também se adaptou. Eles desenvolveram um aplicativo que oferece acesso a ferramentas, recursos e comunidade virtual, permitindo que os usuários recebam suporte, independentemente de sua localização geográfica.

Reconhecimento e parcerias: O programa conquistou reconhecimento e estabeleceu parcerias com várias organizações e empresas relacionadas à saúde e bem-estar. O que contribuiu para aumentar sua visibilidade e atrair mais pessoas interessadas em adotar um estilo de vida saudável.

As conquistas, ao longo de suas seis décadas de existência, que contribuíram para uma trajetória de sucesso, servem de incentivo para que o VigilantesdoPeso continue focado em seu propósito. “Queremos que o programa chegue, cada vez mais, a pessoas que busquem uma perda de peso sustentável, de maneira que desmistifique os vilões a serem enfrentados no processo de emagrecimento, ensinando-as a ter um relacionamento mais saudável com a comida, sem restrições ou sofrimento”, completa Caroline Lima.