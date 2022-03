Viegas apresenta novo álbum “Conexão” e conta com importantes colaborações

Em mais de 15 anos de carreira musical, o artista apresenta o novo projeto recheado de parcerias, como Maneva, Tati Portella e muitos outros nomes

O cantor e compositor Viegas chega hoje, 23 de março, com o segundo álbum, intitulado “Conexão”. Em mais de 15 anos de carreira musical, o artista apresenta o novo projeto recheado de parcerias, como Maneva, Tati Portella e muitos outros nomes que integram um círculo de relações e referências do cantor.



Como o próprio título sugere, “Conexão” surgiu a partir de um momento de reflexão e internalização de Viegas, que passou a buscar uma leveza, tanto no trabalho autoral, quanto no cotidiano. Principalmente durante o período pandêmico, o cantor começou a tocar violão e teclado quase todos os dias em casa e compor sobre diferentes temas, relacionados a sua essência e conexões pessoais. Nesse período, acabou com mais de quarenta músicas escritas e pediu ajuda dos amigos para selecionar as oito faixas que entraram para o repertório.

“Tanto como ser humano quanto como profissional, cheguei em um momento mais conectado com a essência da arte e comigo mesmo. Nesse projeto, compus sobre o que eu sentia e queria falar, das minhas conexões. São músicas que eu fiz de forma leve, sem pressão e do jeito que eu queria”, revela Viegas.

Com referências na musicalidade brasileira, desde Gilberto Gil a Jorge Ben, Viegas buscou uma sonoridade que traduzisse os sentimentos das letras nas canções. As conexões e relações também deram origens às colaborações do projeto. Na produção de Bruno DuPre junto à banda Brasa Ativa, que acompanham artistas como Rael, o disco ainda conta com as participações em seis das oito faixas. Os indicados ao Grammy Latino 2021, Maneva, colaboram com Viegas em “Posso Ser”, enquanto o renomado técnico técnico vocal Isabeh se une ao artista e a Dow Raiz, que já produziu com grandes nomes como Tropikillaz, em “Baú com Ouro”.



“Quando eu Acordei” conta com parceria do cantor Jota.pê, participante do The Voice Brasil em 2017, “Só Quem Pode” traz Daniel Yorubá, cantor e irmão de Rael, e a faixa “Só Liguei” com o músico Jhef. Completando o repertório, estão o single lançado anteriormente, “Pra Voar”, e a inédita “Você Sabe Bem”.

O álbum chega acompanhado do videoclipe da faixa “Outras Vidas”, em parceria com Tati Portella, ex-vocalista do grupo Chimarruts, tanto na composição quanto nos vocais. A letra aborda a sintonia em uma relação de companheirismo e lealdade que traz leveza e a força de uma conexão que perpassa a outras vidas. O clipe foi gravado em Campos de Jordão, São Paulo, e acompanha imagens aéreas da paisagem e a presença dos dois artistas.

“Gosto muito do timbre da voz da Tati, é uma honra trabalhar com uma artista que eu admiro e que sempre ouvia na rádio. Tê-la como parceria na música e também na composição só tornou essa faixa mais especial, com mais essa conexão”, comenta Viegas sobre a parceria.



”Eu já trabalhei com várias pessoas, mas com Viegas foi muito especial. A gente já tinha uma amizade, um torcia muito pelas conquistas do outro, e aí veio o momento de a gente fazer uma música juntos. Ele me mandou a canção, me identifiquei na hora. Tenho certeza que as pessoas vão gostar da junção da minha voz com a do Viegas”, afirma Taty Portella sobre sua parceria com o cantor.



O segundo álbum da carreira do artista chega através do Edital de Apoio à Criação Artística – Linguagem Reggae, que Viegas ajudou a colocar em vigor pela sua relação com o movimento musical. Com mais de 15 anos na música, o artista lançou dois EPs e seu primeiro disco em 2015, intitulado “Alquimia Sonora”, junto a um documentário sobre o projeto “Viver é Acreditar”.

Confira a tracklist do álbum:

1. Posso Ser (feat. Maneva)

2. Baú com Ouro (feat. Dow Raiz e Isabeh)

3. Outras Vidas (feat. Tati Portella)

4. Quando eu Acordei (feat. Jota﹒Pe)

5. Só Quem Pode (feat. Daniel Yoruba)

6. Só Liguei (feat. Jhef)

7. Pra Voar

8. Você Sabe Bem