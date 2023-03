Vídeos gravados em túmulos de famosos ganham o público na internet

“Alguns falam que é loucura”, diz Carlos Ribeiro Leite, que tem um canal no YouTube com milhares de inscritos

Viajar o país visitando túmulos de famosos! Essa foi a decisão tomada por Carlos Ribeiro Leite há pouco mais de um ano. A ideia virou uma série de vídeos publicados no YouTube e que já tem milhares de seguidores.

Túmulos de artistas como Zé do Caixão, Leila Lopes e Mazzaropi foram visitados Crédito: Reprodução



A ideia nasceu diante de uma polêmica envolvendo o túmulo do ator Domingos Montagner, morto em 2016. “Inicialmente foi quando estava assistindo vídeos aleatórios no YouTube e vi um vídeo onde uma pessoa mostrava o túmulo do ator Domingos Montangner de uma forma pejorativa sobre sua pessoa pelo ocorrido no Rio São Francisco. Aí pensei alguns dias sobre se não somos capazes de elogiar alguém em vida, por que denegrir a imagem após a morte. Aí fui no cemitério e fiz o contrário”, explica Carlos.

De lá pra cá já são centenas de túmulos em várias cidades e regiões do país mostrando túmulos de pessoas famosas ou que tiveram mortes que ganharam grande repercussão nacional. Tudo isso sempre contando um pouco da histórias destas personalidades ao público. “Me sinto realizado por cada homenagem que faço e percebo que as famílias ficam felizes pela lembrança”, destaca.

Cantores como Leandro, Zé Rico, Mamonas Assassinas e Gal Costa estão no canal Crédito: Reprodução



Apesar do sucesso na internet, com 143 mil inscritos no canal “Carlos, me explica isso”, Carlos Ribeiro conta, com bom humor, que muitos acham uma loucura rodar o país visitando túmulos. “Alguns falam que é loucura. Mas isso está relacionado à imagem que fazemos da morte e do luto. Dificilmente paramos para falar sobre isso. Por isso surge o medo sobre algo que todos passaremos, a morte”, afirma em meio a risos sobre a reação das pessoas.

Visita ao túmulo de Hebe Camargo foi uma das mais marcantes para Carlos Crédito: Reprodução



Com centenas de jazigos visitados, Carlos destaca que dois, em especial mexeram com ele: “Hebe Camargo, pelo carisma, foi uma grande perda. Jô Soares pelo talento e inteligência”. E acrescenta: “Tem também anônimos pela luta diária e vontade de vencer sabe”, ressalta dizendo que muitos que tiveram mortes trágicas também são lembrados.

Atletas históricos como Ayrton Senna, Maria Esther Bueno e Adhemar Ferreira da Silva foram lembrados Crédito: Reprodução



Natural de Xique Xique, na Bahia, e morando atualmente em São Paulo, Carlos conta que o sonho é uma viagem mais distante para visitar túmulos de uma turma que marcou toda uma geração de amantes do humor.



“Gostaria muito de visitar túmulos do México, da Turma do Chaves, além de cantores, atores e pessoas comuns, pois tenho um grande público lá. E também todos os estados do Brasil que ainda não gravei”, diz sobre os planos futuros.