Victoria Hamuche brilha ao lado de Anitta e Alessandra Ambrósio no desfile de Alta Moda da Dolce&Gabbana

A influenciadora brasileira Victoria Hamuche está roubando os holofotes na Itália como convidada especial da renomada marca de moda Dolce&Gabbana. Desde a última sexta-feira (7), Victoria vem cumprindo uma agenda repleta de compromissos e eventos luxuosos, encantando a todos com seu estilo e elegância.

Victoria Hamuche

Na noite de sexta-feira, Victoria marcou presença no welcome cocktail realizado no famoso Borgo Egnazia, um hotel de luxo localizado na deslumbrante região de Puglia, sul da Itália. Com sua presença marcante, a influenciadora chamou a atenção de todos os presentes, mostrando-se uma verdadeira representante do mundo do luxo.

Ao lado de Anitta e Alessandra Ambrósio, Victoria Hamuche marca presença no desfile de Alta Moda, em Puglia, na Itália

No sábado (8), as celebrações continuaram com o desfile da Alta Gioielleria, onde Victoria surgiu deslumbrante em um vestido adornado com aplicações de pedrarias em forma de arabescos. Sua presença no evento consolidou ainda mais seu status como ícone de estilo e moda.

O ator Simone Susinna e Anitta

Mas o ponto alto da estadia de Victoria na Itália foi, sem dúvida, o aguardado desfile de Alta Moda, que aconteceu hoje. Ao lado da cantora Anitta e da renomada top model Alessandra Ambrósio, Victoria teve a oportunidade de prestigiar de perto a grandiosidade e a sofisticação das criações da Dolce&Gabbana. Emocionada, Victoria expressou sua gratidão e honra em poder vivenciar momentos tão marcantes ao lado de nomes tão influentes da moda mundial.

“Não tenho palavras para descrever o quanto estou realizada. É uma honra ser convidada e estar aqui, vivendo tudo isso”, declarou Victoria, visivelmente emocionada.

A passagem de Victoria Hamuche pela Itália tem sido marcada por momentos inesquecíveis e pela representatividade da moda brasileira no cenário internacional. Sua participação nos eventos da Dolce&Gabbana é um reconhecimento de seu trabalho e talento, além de ser uma oportunidade de estabelecer conexões com importantes figuras da indústria da moda.

Enquanto Victoria continua a encantar a todos com seu estilo único e presença marcante, os olhos do mundo da moda permanecem voltados para essa influenciadora brasileira que conquista espaço em meio aos gigantes da moda internacional.