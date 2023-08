Vicenza revela nova coleção com destaque nos sapatos Magnólia, Lolita e Whitney

No dia 15 de agosto, a renomada marca de calçados Vicenza, pertencente ao grupo Arezzo, apresentará ao público sua mais recente coleção, intitulada “We Are All Icons”. A coleção, sob a direção criativa de Rafaela Furlanetto, mergulha na inspiração da natureza e do carisma, trazendo à vida três icônicos modelos de sapatos: “Magnólia”, “Lolita” e “Whitney”. As estrelas dessa jornada são as talentosas Isabella Scherer, Maria Eleonora Chagas e Dandara Queiroz, que dão vida às personagens que inspiraram os sapatos.

Isabella Scherer calça sapato “Magnólia” fotografada por Bruna Sussekind

Cada modelo de sapato representa uma perspectiva única da coleção. “Magnólia”, por exemplo, encontra seu cenário perfeito à beira da piscina, onde a elegância encontra a tranquilidade em um refúgio repleto de detalhes cuidadosamente concebidos. A atmosfera relaxante evoca a sensação de um momento de desconexão, inspirada na forma orgânica da magnólia em pleno desabrochar.

Já o modelo “Lolita” é uma homenagem aos laços delicados do universo girlie, trazendo um design leve e movimento com características marcantes. O cenário escolhido transporta os observadores para um momento íntimo de desfrute, onde a seleção de móveis e a adição de elementos refinados, como uma taça de drinque, criam um ambiente romântico e encantador.

Dandara Queiroz calça sapato “Lolita” fotografada por Bruna Sussekind

Por fim, a personagem “Whitney” é retratada como uma estrela resplandecente e carismática, cuja essência intrépida é capturada em uma ambientação que expressa paixão e dedicação à criação de visuais verdadeiramente icônicos.

A campanha, imortalizada pelas lentes de Bruna Sussekind e com direção de Richarles Rodrigues, é dividida em três cenários distintos, cada um revelando um aspecto único da coleção “We Are All Icons”. A mente criativa por trás dessa jornada é Giulia Braide, da agência MESSS, que liderou a equipe na criação de atmosferas envolventes.

Os apaixonados por moda podem aguardar ansiosos, pois os sapatos da coleção “We Are All Icons” estarão disponíveis tanto no e-commerce da Vicenza quanto nas principais multimarcas do país. Essa coleção representa a fusão perfeita entre a elegância da moda e a inspiração da natureza, refletindo a visão e a criatividade da marca.