Vicentini Gomez ganha prêmio de melhor ator protagonista em Roma

O filme cumprirá ainda agenda em festivais internacionais em todo o mundo antes de entrar em circuito no Brasil

O “Rome International Movie Awards” é um festival internacional de cinema oficial da “IMDb” (Internet Move Database), que é uma das maiores base de dados online sobre cinema e tudo o que envolve a indústria do entretenimento.

O filme já havia conquistado quatro prêmios nos festivais: OTB | ONLY THE BEST FILM AWARDS – MIAMI – FLORIDA – USA 2021 e no FICOCC – FIVE CONTINENTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, na Venezuela – como melhor filme longa-metragem e melhor ator protagonista para Vicentini Gomez .

Agora, junta-se aos premiados o maestro Michel Vicentine, criador da trilha sonora original que também leva o prêmio como melhor trilha sonora original.

Doutor Hipóteses é um filme atual que fala de forma contundente sobre a pandemia.

Foi realizado na garagem da produtora “Palha & Cia – Casa de Criação”, em São Paulo, com poucos recursos e com uma equipe mínima. Conta as angustias da personagem em estado de reclusão em comportamento que transcende a normalidade. Com uma fotografia belíssima e bonecos contracenando com o protagonista ao invés de atores dita o estágio de loucura a que mergulha Vicentini Gomez, que se entrega ao desequilíbrio passional do tal Doutor Hipóteses, num jogo de posse, amor, ódio e sedução.

Para dar voz aos bonecos foram convidados artistas de primeira grandeza como Fabio Saltini, Vanessa Goulart, Kiko Pissolato, Maximiliana Reis, Carla Masumoto, Miriam Palma, Rodrigo Dorado, Calixto de Inhamuns, Marcelo Galdino, João D´Olyveira, Claudemir Santana, Cid Pimentel , Veridiana Carvalho, Dan Rosseto, Pedro Paulo Vicentini, Diaulas Ullysses, Matheus Cirilo, Ana Médici, Toni Gonçalves, Ilda Breda, Noelle Nataly e Giulia Maia.