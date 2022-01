Vice-presidente Hamilton Mourão e bilionário americano palestram em evento de empreendedorismo

Evento “Know How Experience 2022” será em Campo Grande (MS) no próximo mês

Um dos mais aguardados eventos de empreendedorismo no Brasil neste ano, o “Know How Experience 2022”, acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro em Campo Grande (MS).

Entre os palestrantes principais, o evento receberá o bilionário americano Timothy Draper, o maior investidor de risco do mundo, e Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, onde sua palestra pautará os próximos acordos, direcionamento e ações focadas em promover o empreendedorismo no país.

Tim, como Timothy é conhecido, é uma lenda no Vale do Silício e foi um dos primeiros sócios investidores do Elon Musk na Tesla, SpaceX e de outras empresas como Solar City, StarLink, Skype e Hotmail. Auxiliou na formação de mais de 30 unicórnios (empresas acima de 1 bilhão de valuation) investindo seu próprio dinheiro.

Também palestrarão Dan Cockerell, que foi presidente do Disney World por 18 anos; o brasileiro Jonathas Freitas, que já criou mais de 40 startups, entre elas a BlitzPay, ManyContent e Touro Class; Gina Kloes; Marcus Dantus; Vikram Bharati; David Meltzer; e Carol Paiffer, entre outros.

O Know How Experience acontece desde 2018 e entre as pautas estão tecnologia, transformação digital, cultura e liderança, vendas, gestão, desenvolvimento pessoal, investimentos, startup, criptomoeda e marketing.